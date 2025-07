Euroopa Keskpank jättis baasintressimäärad muutmata

Seega jäävad kehtima hoiustamise püsivõimaluse intressimäärana kaks protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäärana 2,15 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimäärana 2,40 protsenti, teatas ECB.

Inflatsioon on praegu keskpika aja eesmärgiks seatud kahe protsendi tasemel ja laekunud andmed on üldjoontes kooskõlas ECB nõukogu varasema hinnanguga inflatsiooniväljavaatele, teatas keskpank. Euroalasisene hinnasurve on jätkuvalt leevenenud ning palkade kasv on aeglustunud, lisas pank.

Eelkõige sõltuvad ECB nõukogu intressimääraotsused hinnangust inflatsiooniväljavaatele ja seonduvatele riskidele laekuvate majandus- ja finantsandmete kontekstis, alusinflatsiooni dünaamikale ning rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele.

Varaostukava (APP) ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorraline varaostukava (PEPP) portfellide maht väheneb mõõdukas ja prognoositavas tempos, kuna eurosüsteem ei reinvesteeri enam aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvaid põhiosa tagasimakseid, teatas keskpank.