Vihmane ja jahe suvi on pannud mesinikud keerulisse olukorda, sest tänavune meesaak on võrreldes eelnevate aastatega poole väiksem.

Tänavusel suvel peavad paljud mesinikud leppima meessaagi ikaldumisega ja seda olukorras, kus tootmismesindus ei ole enam tasuv ettevõtmine, sest turgu on pidevalt räsinud mee võltsimine, ütles teadaolvalt Baltikumi suurima, 1700 mesilasperega ettevõtte Kumalane juht Taavi Tull.

"Tänavune meesaak on pigem väga kehva. Tavapärasest aastast võib-olla 50 protsenti on saagikus. Kui tavalised mesilased toovad mais-juunis mee ja võib-olla ka natukene juuli alguses, siis enamik nendest päevadest ikkagi see hooaeg sadas. Nagu teada, mesilased väga vihmase ilmaga ei lenda," kirjeldas Tull.

Tull märkis, et tavaliselt toodetakse ligikaudu 90 protsenti meest enne juuli keskpaika ning sellest edasine saak moodustab aasta toodangust ligikaudu 10 protsenti. "See seda mängu väga palju ei muuda, pigem on ikkagi seis väga nutune," kirjeldas Tull.

Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esimees Mario Kalvet, kes peab Võrumaal üle 700 mesilaspere, nimetab tänavust meeaastat katastroofiliseks.

Kalvet tõdes, et tekkinud olukorra tõttu tõuseb tõenäoliselt mee hind ning abi saamiseks plaanivad mesiniku pöörduda valitsuse poole.

"No meie näeme lahendust esimesena, et me peame olema sunnitud hinda tõstma. Vastasel juhul me enam omadega välja ei tule. Ma arvan, see on üleüldine tendents Eestis see aasta," rääkis Kalvet.

Ühing kogub praeguse olukorra kohta infot oma liikmetelt ja teistelt mesinikelt. "Meil vist ei jää muud üle, kui peame ka riigi poolt äkki küsima abi," lausus ta.