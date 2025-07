Peipsiääre vallas lähevad valimistele vastu uued valimisliidud

Eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel sai Peipsiääre vallavolikogus 14 kohta valimisliit Uus Vald ja seitse kohta valimisliit Peipsiääre Ühinenud Kogukonnad.

Eesseisvatel valimistel kumbki liit ei osale, kuid mõned liitude nimekirjas kandideerinud inimesed on ühinenud praeguse vallavanema Piibe Koemetsa juhitud valimisliiduga Meie Peipsiääre.

Tema sõnul oli uue valimisliidu loomiseks lihtsalt õige hetk. Põhiteemadeks nimetab Koemets haridusvõrku ja noorte elutingimusi.

"Minu enda ja ka vallarahva soov on, et meie kant oleks arenev, kaasaegne, et siia jääksid oma noored ja tuleks teisi noori. Meil on hästi tegus kogukond praegu tervikuna , aga eks me ka kõik järjest vananeme ja me tahame, et me noored ära ei läheks," rääkis Koemets.

Praegune abivallavanem Peeter Kiuru sai eelmistel valimistel valimisliidu Uus Vald nimekirjast enim hääli. Tema sõnul on moodustamisel veel üks uus valimisliit, kuid täpsemaid kommentaare ta hetkel anda ei soovinud.

Keskerakonna Tartumaa piirkonna esimees, valimisliiduga Uus vald eelmistel valimistel Peipsiääre vallavolikokku valitud Aleksandr Širokov ütles, et veel arutatakse, kas Keskerakond kandideerib oma nimekirjaga või valimisliiduga koos. Tema hinnangul oleks vaja üle vaadata valla juhtimine ja lõpetada raha raiskamine.

Nimekirja plaanib kokku saada eelmistel valimistel volikogust napilt välja jäänud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.

EKRE Peipsiääre valla osakonna aseesimees Ülo Must ütles, et kindlasti on vallas probleeme, mis vajavad lahendamist. "Et elu ei seisaks paigal nagu üldiselt Eestis või läheks edasi. Ja kõigepealt – minu isiklikud seisukohad, sest programmil ei ole veel pitsatit all – meil on vaja kindlasti gümnaasiumi siia piirkonda. See tosin aastat tagasi suleti ja see on oma jälje jätnud kohalikule elule."

Avalikult on oma nimekirjaga kandideerimist kinnitanud ka erakond Isamaa.

Praeguse vallavolikogu liikme, nüüd Isamaa nimekirjas kandideeriva Väino Kivirüüdi sõnul toimivad asjad vallas päris hästi, aga küsimusi on ikka. "Rõhutakse välise ilu peale, aga sisemist seda rahulolu – selle peale väga ei rõhuta. Püütakse, aga ei tule nagu välja. Räägitakse ühte juttu, tehakse hoopis teistmoodi," lausus ta.