WSJ: USA demokraatide toetus langes viimase 35 aasta madalaimale tasemele

Viimase küsitluse kohaselt suhtusid Demokraatlikku Parteisse ebasoodsalt 63 protsenti valijateist, mis on kõrgeim näitaja alates 1990. aastast.

Demokraadid on lootnud, et valijate pahameel vabariiklasest presidendi Donald Trumpi vastu on piisavalt tugev, et taastada tuleval aastal toimuvatel vahevalimistel nende enamus esindajatekojas, nagu juhtus Trumpi esimesel ametiajal.

WSJ küsitluse järgi ei ole aga erakond suutnud saavutada oma plaani esimest vajalikku sammu ehk veenda valijaid, et nad suudavad vabariiklastest paremini hakkama saada.

Üldiselt ei kiida valijad heaks presidendi tegevust majanduse, inflatsiooni, tollimaksude ega välispoliitika osas. Küsitluse põhjal usaldavad nad igas neist valdkondadest siiski rohkem vabariiklasi kui demokraate.

Näiteks on küsitletutest 11 protsendipunkti võrra enam neid, kes ei kiida heaks Trumpi inflatsioonikäsitlust. Samas usaldatakse vabariiklasi inflatsiooniga toimetulekul 10 protsendipunkti rohkem kui demokraate.

Valijatel on tugev vastuseis Trumpi immigratsioonipoliitikale, samas usaldatakse vabariiklasi demokraatidest sisserände küsimuses 17 protsendipunkti võrra enam, ebaseadusliku sisserändega tegelemisel 24 protsendipunkti võrra enam.

Kümnest testitud teemast ainsad, milles valijad eelistavad kongressis demokraate vabariiklastele, on tervishoid ja vaktsiinipoliitika.