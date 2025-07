Trump: Putinil on 10-12 päeva sõja lõpetamiseks Ukrainas

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et lühendab Venemaale Ukraina sõja lõpetamiseks antud 50-päevast tähtaega. President täpsustas, et annab Vene režiimi juhile Vladimir Putinile 10-12 päeva sõja lõpetamiseks.

"Ma sean uue tähtaja, umbes 10-12 päeva alates tänasest. Pole põhjust oodata, me ei näe mingit edu," ütles USA president Donald Trump ajakirjanikele Šotimaal, kus ta kohtub Briti peaministri Keir Starmeriga.

President lisas, et on pettunud Venemaa presidendis Vladimir Putinis.

Ligi kaks nädalat tagasi andis Trump Venemaale 50-päevase tähtaja rahuleppega nõustumiseks või karmide tollitariifidega silmitsi seismiseks.

USA välisminister Marco Rubio ütles pühapäeval, et president Trump on Ukraina sõja tõttu Venemaa suhtes kannatust kaotamas.

Pärast Trumpi ultimaatumit on aga Venemaa oma rünnakuid Ukraina linnade vastu intensiivistanud ja jätkanud edasiliikumist rindel.

"Vaatamata väga heale suhtlusele ja telefonikõnedele Vladimir Putiniga, ei vii need kunagi tulemuseni. Seega on aeg tegutseda," lausus Rubio.

Kriitikute sõnul annab Trumpi 50-päevane tähtaeg Kremlile sisuliselt seitse nädalat lisaaega, et jätkata surmavate õhurünnakute korraldamist Ukraina vastu.

Samuti on seni väljahõigatud umbes 100-protsendised tollitariifid madalamad kui 500-protsendised määrad, mis on kavandatud nii demokraatide kui ka vabariiklaste koostatud seaduseelnõus, mis on suunatud riikide vastu, kes ostavad Vene naftat.