Galerii: Trammitee Tartu maanteel Tallinna kesklinnas laguneb

Möödakäijate sõnul on Tallinnas Tartu maanteel asuv trammitee kehvas seisus ja murenevat sillutist ja tolmu lendab sõitva trammi alt ka möödujateni. Samuti on Tartu maantee kõrghaljastuseta tänavalõigud suvel kuumade ilmadega jalakäijatele ebamugavad. Linnal plaane tänavat lähiajal parandada aga pole.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) ütles, et Tartu maantee trammitee remonti linnal plaanis pole.

"Tartu maantee on võrdlemisi hiljuti renoveeritud ja praegu on meie fookus Liivalaia tänaval, kus üks osa on ka trammitee. Trammiteid uuendatakse jooksvalt ja mitte ainult transpordiameti, vaid ka Tallinna Linnatranspordi AS-i poolt," sõnas Järvan.

Järvan ütles ka, et teede uuendamine on pidev protsess ja kohti, mida linnas uuendada tuleks, on palju. "Eelmisel aastal jäi teede hooldusremont viimasele hetkele ja sel aastal tahtsime paremini teha," sõnas abilinnapea.

Visioon muuta Tallinna kesklinnas asuv Tartu maantee nii trammitee kvaliteedi kui ka ülejäänud tänavaruumi poolest paremaks keskkonnaks, on linnal siiski olemas.

"Kindlasti on Tallinnas Tartu maanteel vaja ruumi ümber kujundada, sest praegune pole kaasaegne linnaruum," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti osakonnajuhataja Aksel Johannes Part.

"Seal on teha palju. Tartu maantee on osa rattateede põhivõrgust ja sinna on vaja tänapäevastele vajadustele vastavaid rattateid. Trammiliikluse tingimused saavad seal olla paremad. Ja ka teised linnaruumi kvaliteedi näitajad saaksid olla paremad nii jalakäijate tingimuste kui ka haljastuse lõikes," rääkis Part.

Part märkis, et linna viie aasta plaanides Tartu maantee rekonstrueerimine pole, sest eri tänavaid, sealhulgas kesklinnas, mida on vaja ümber teha, on palju, ja praegu ei jätku rahalist jõudu.

"Oleme eelistanud teisi tänavaid. Kuid järgmises investeeringute tsüklis, mis on viie kuni kümne aasta pärast, peaks ta kindlasti sees olema. See on väga kasutatav tänav, kus on kindlasti ruumi ja tingimusi vaja paremaks teha. Kuid eri linnavalitsused võivad näha vajadusi erinevalt, ja see tänav võib tulla plaani ka varem," sõnas Part.

Tulevikuplaane selgitades ütles Part, et rattateede põhivõrgus, kus asub ka Tartu maantee Tallinnas, on vaja, et oleks eraldiseisevad rattateed, mis ei jagaks ruumi ei autodega ega jalakäijatega.

"Jalakäijate vaates on Tartu maanteel palju detaile, mis annavad kokku suure efekti: tasub üle vaadata, kuidas on jalakäijad puhverdatud teistest liiklejagruppidest; kui atraktiivne on see keskkond, sealhulgas varju ja muude haljastuse kasude mõttes; millised on sõiduteede ületamise võimalused ja fooritsüklid. Samuti kui laiad on pöörderaadiused, et autode kiirused oleksid pöördel väiksemad. Ristmikud ja ületusvõimalused on kindlasti koht, kus ka jalakäijate tingimusi parandada," sõnas Part.

Part ütles, et ristmikel, kus kurvid on liiga lauged ja sõiduteed liiga laiad, on kavas jagada hetkel kasutuna seisvat sõidutee ruumi pigem jalakäijatele ja haljastusele.

"See toob rohkem haljastust tänavatele ja turvalisemad kiirused pööretel, kus ka jalakäijad ületavad tänavat. Seda hakkame ka katsetama järgmisest aastast," ütles Part.

Rääkides Tartu maantee ja Liivalaia ristmikust, kuhu on kavandatud ka trammitee pööre, ütles Part, et täpsemat lahendust töötatakse praegu alles välja.

"Esialgses eskiisis on lahendatud ka nn Stockmanni ristmik ja tehtud seda märksa paremini, kui on see praegu. Üldiselt on seal lähtutud ka äsja kokkulepitud Tallinna tänavaruumi juhendist, mille järgi me sellistel tänavatel kesklinnas ei kasuta enam näiteks kanaliseeritud parempööret. See on libamisi parempööre, mis on rohkem maantee lahendus, ei haaku hästi rattateedega ning loob jalakäijatele juurde teeületusi ja kitsaid ohutussaari," selgitas Part.

Tartu maantee kesklinna lõigu laiendus ja nn Tartu maantee läbimurre rajati nullindate aastate algul toonaste ehituspõhimõtete järgi. Trammitee alust sillutist on hiljem jooksvalt parandatud.