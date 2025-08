WSJ: demokraatide ridades kasvab lõhe partei tulevikusuuna pärast

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraadid seisavad teelahkmel, kuna partei vasakpoolne tiib heitis pealiini poliitikutele kinda. Vasakpoolse tiiva toetus ulatub rohujuure tasandile, pealiini positsioon on aga pärast mullust valimiskaotust nõrgenenud.