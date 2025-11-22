Trump lubas aidata New Yorgi uut linnapead

USA president Donald Trump lubas reedel, et tema administratsioon teeb koostööd New Yorgi ametisse astuva vasakpoolse demokraadist linnapea Zohran Mamdaniga, et parandada Ameerika Ühendriikide finantspealinna elanike elu.

Kahe poliitiku kuudepikkune nääklemine sai lõpu, kui Mamdani ja Trump Valges Majas toimunud kohtumisel teineteisele naeratasid ning lubasid oma tüli kõrvale jätta ja linna tuleviku nimel koostööd teha.

Poliitiliseks mässajaks nimetatud Mamdani (34), kes tõusis tundmatusest ja võitis 4. novembril peetud linnapea valimised, oli pidanud Trumpiga kurnavat sõnasõda, võrreldes vabariiklasest president "halbade üürileandjatega... kes kasutavad oma üürnikke ära".

Trump oli omakorda tembeldanud valitud linnapead "kommunistiks" ja vihjanud, et Ugandas sündinud moslemist newyorklane tuleks deporteerida.

Washingtoni poliitikavaatlejad valmistusid kahe liidri vaheliseks sõnasõjaks, kuid Ovaalkabineti kohtumine oli hoopis viisakuse kehastus, kus särav 79-aastane Trump kiitis Mamdani ajaloolist valimisvõitu, ütles, et ta võib teha suurepärast tööd ja nimetas teda "meheks, kes tõesti tahab näha New Yorki taas suureks saamas".

"Me aitame tal kõigi unistuse teoks teha: luua tugev ja väga turvaline New York," ütles Trump.

Mamdani kirjeldas kohtumist väga produktiivsena ja rääkis liidrite jagatud imetlusest ja armastusest Ameerika finantspealinna ja suurima linna vastu.

Õhtusöögi ajaks oli Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social jaganud mitmeid fotosid Valge Maja kohtumisest, kirjutades vaimustunult: "Oli suur au kohtuda New Yorgi uue linnapea Zohran Mamdaniga!"

Kannapööre kohutas mõnesid konservatiivseid tegelasi, näiteks tuntud paremäärmuslik aktivist Laura Loomer nimetas ootamatut südamlikkust poliitilise katastroofi endeks.

"Pärast tänast saavad demokraadid vahevalimistel maalihkevõidu," kirjutas ta X-is. "Kuidas teeb Vabariiklik Partei enne 2026. aastat kampaaniat, kui Mamdanit ja tema poliitikat peetakse nüüd mõistlikuks?"

Nii Trump kui Mamdani on pärit New Yorgi Queensi linnaosast ja on poliitvõitluse meistrid, kuid nende stiilid ei saaks olla erinevamad: Trump kogub tähelepanu suurustamise ja kaeblemisega, Mamdani aga rõhub inimeste hakkamasaamisele ja kaasamisele, kommenteeris uudisteagentuur AFP.

Poliitikaanalüütikud olid hoiatanud, et Mamdani võib sattuda samasugusesse olukorda nagu Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes pidi taluma veebruaris Trumpi ja asepresident JD Vance'i avalikku noomimist. Nädalaid olid nad vahetanud torkeid ning Trump oli ähvardanud noore poliitilise uustulnuka elu raskeks teha.

Kuid Trump pakkus Mamdanile korduvalt oma toetust, öeldes isegi ajakirjanikele, et on okei, et noorem poliitik teda despoodiks nimetas.

"Mind on nimetatud palju hullemaks kui despoodiks. Nii et see pole nii solvav. Võib-olla muudab ta oma meelt, kui oleme koos tööle hakanud," ütles leplik Trump ja lisas, et loodab, et Mamdanist saab tõeliselt suurepärane linnapea.

Mamdani omakorda märkis, et paljud newyorklased toetasid Trumpi 2024. aasta presidendivalimistel just elukallidusele keskendumise tõttu.

"Ja ma ootan huviga koostööd, et see taskukohasus tagada," ütles ta.

See kõik erines oluliselt torkavatest märkustest, mida mõlemad olid kohtumise eel vahetanud.

Lisaks Mamdani päritolu nime pilkamisele on president ähvardanud linna föderaalse rahastuse kärbete ja isegi rahvuskaardi saatmisega – taktika, mida ta on kasutanud ka teiste demokraatide juhitud linnade vastu.

Mamdani esiletõus on olnud aga lausa elektriseeriv. Olles aasta tagasi praktiliselt tundmatu, murdis ta poliitikasse kampaaniaga, mis lubas üürihindade külmutamist, tasuta ühistransporti ja linna juhitavaid toidupoode, ujutades samal ajal sotsiaalmeedia üle heatujuliste videote ja tohutu karismaga.

Ta mitte ainult ei võitnud – ta purustas rekordeid, kogudes üle miljoni hääle, olles esimene New Yorgi linnapeakandidaat, kes on seda suutnud alates 1969. aastast.

Ometi on tulihingeline vasakpoolne Mamdani, kellest on saamas New Yorgi esimene moslemist linnapea, näidanud üles pragmatismi ilminguid, rahustades tsentriste, kes kardavad radikaalset muutust.

Ta nimetas ametisse tagasi senise politseijuhi Jessica Tischi, kindla käega juhi, kes on populaarne reatöötajate seas, ning nimetas oma esimeseks abilinnapeaks kogenud bürokraadi Dean Fuleihani – need on märgid järjepidevusest tema lubatud revolutsiooni keskel.

Kampaania ajal esitles Mamdani end osana Trumpi-vastasest liikumisest, kuid on pärast seda rõhutanud oma soovi teha presidendiga koostööd "üleriigilise taskukohasuse kriisi" lahendamisel.