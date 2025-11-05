Zohran Mamdani valiti New Yorgi linnapeaks

Mamdani võitis endist kuberneri Andrew Cuomot ja vabariiklasest kandidaati Curtis Sliwat, selgus valimiste järel avaldatud esialgsetest andmetest. Mamdani asub nüüd senise linnapea Eric Adamsi kohale, kes loobus septembris tagasivalimiskampaaniast.

Mamdani nimetab end demokraatlikuks sotsialistiks. Ta on 34-aastane osariigi assamblee liige, kellest saab USA suurima linna noorim linnapea enam kui sajandi jooksul. Tegemist oleks ka esimese moslemiga New Yorgi linnapea toolil.

Ta astus üldvalimistele favoriidina pärast 12-punktilist võitu Demokraatliku Partei eelvalimistel selle aasta alguses, kus ta võitis Cuomot, kes otsustas seetõttu kandideerida sõltumatuna.

Mamdani vaateid on nimetatud vasakäärmuslikeks, kuna ta lubab tasuta teenuseid, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele. Tema valijabaasi moodustavad peamiselt noored ja vasakpoolsed newyorklased, kes elavad suurlinna piirkondades, kus peamine murekoht on kõrged eluasemekulud ja ühistransport.

Mamdanile heidetakse samas ette, et tema ideed on liiga idealistlikud ja kulukad. Mamdani toetajad näevad aga temas vastukaalu vabariiklaste kontrollitud föderaalvalitsusele.

Mamdani edu üheks põhjuseks võib pidada tema nutikat digikampaaniat, mis keskendus elukalliduse küsimustele, aktiveerides sellega newyorklasi. Samas on ta pälvinud kriitikute, sealhulgas president Donald Trumpi, põlguse.