Rahvaalgatus käibemaksu vähendamiseks on saanud üle 90 000 allkirja

Rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks on teisipäeva hommikuks kokku saanud juba üle 90 000 allkirja.

Kella 12.14 seisuga oli 30. juunil üles pandud rahvaalgatusele andnud allkirja 90 008 inimest.

Kusjuures veel teisipäeva hommikul oli rahvaalgatusel umbes 85 000 allkirja. Seega kogus rahvaalgatus kõigest mõne tunniga üle 5000 allkirja.

Allkirjastamise tähtaeg on 11. august, pärast seda liigub petitsioon edasi riigikokku. Seni oli Eesti suurim rahvaalgatuslik petitsioon automaksu kehtestamise vastu, mis kogus 65 565 allkirja.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks, sh toidukaupadele 24 protsendini, mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid. 30. juunil üles pandud rahvaalgatuse eesmärk on saata riigikogule signaal, et selline maksukoormus süvendab ebavõrdsust ja koormab tarbijate toidueelarvet. Petitsiooni algatas toidublogija ja MasterChef Eesti esimese hooaja võitja Jana Guzanova.

Toiduainete käibemaksu langetamist on varem nõudnud nii EKRE kui ka Keskerakond, hiljem asus toetajate ringi ka opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et toidukaupade käibemaksu ei saa alandada, sest see täidaks tema arvates kaupmeeste taskuid.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas aga on öelnud, et toiduainete käibemaksu ei saa langetada, sest riigil pole raha.