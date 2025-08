Urmas Paet palub panustada Eriali pankrotimenetluse jätkumisse

Paeti esindaja Aivar Orukask pöördus ERR-i poole palvega avaldada üleskutse, mis on suunatud hoiu-laenuühistu Erial võlausaldajatele, et vältida Eriali pankrotimenetluse raugemist.

"Ainuke lootus midagigi päästa on läbi pankrotimenetluse, aga selleks on kohus määranud sinna selle tagatissumma ja kuna neid hoiustajaid ja neid võlausaldajaid on tuhandeid, ja põhimõtteliselt, kui mingit infot muul moel nendeni viia pole võimalik, siis ongi ainuke variant läbi selliste avalike kanalite, et inimesed üldse teaksid, mis on kaalul või mis toimub," kommenteeris Urmas Paet ERR-ile.

Üleskutse järgi peaksid võlausaldajad panustama Eriali pankrotimenetlusse 20 eurot, et vältida pankrotimenetluse raugemist.

Orukask teatas, et käesoleva aasta 8. mail esitas Urmas Paet Harju maakohtule avalduse hoiu-laenuühistu Erial pankroti väljakuulutamiseks, kuna Harju maakohus tühistas 1. aprilli määrusega Eriali saneerimiskava ja lõpetas saneerimismenetluse, kuna võlgnik Erial jättis kolmel järjestikusel korral tasumata saneerimiskavas ettenähtud maksed võlausaldajatele ning Erial Kinnisvara OÜ poolt võõrandati saneerimismenetlust tagama pidavad kinnistud juhatuse liikmetega seotud isikutele järelmaksuga.

21. mail nimetas kohus Eriali ajutiseks pankrotihalduriks vandeadvokaat Tarmo Petersoni.

20. juunil esitas Peterson Harju maakohtule aruande, mille kohaselt on võlgnik püsivalt maksejõuetu, ehk Erialil puuduvad varad, mille arvel oleks võimalik kanda pankrotimenetluse kulusid.

1. juulil määras Harju maakohus Urmas Paeda avaldusele vastates Eriali pankrotimenetluse raugemise vältimiseks ning pankrotimenetluse jätkamiseks tasutava deposiidi suuruseks 25 000 eurot, mis tuleb pankrotimenetlusest huvitatud isikutel tasuda kohtu deposiitkontole hiljemalt 8. augustiks.

Eriali juhi llya Dyagelevi mõistis Harju maakohus juunikuus süüdi investeerimiskelmuses ja omastamises ja mõistis talle viie aasta pikkuse vangistuse. Süüdi mõisteti ka Daniela Dalberg-Dyageleva ja Daniel Nevsky. Tallinna ringkonnakohus jättis karistused muutmata.

Urmas Paedal oli Eriali hoiusel 100 000 eurot.