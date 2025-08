Palgatõusust ilma jäänud Elroni rongijuhid pole nõus ületunde tegema

Elron on sunnitud osa ronge asendama bussidega, sest palgatõusust ilma jäänud rongijuhid pole nõus ületunde tegema. Samas on raudteeremondi tõttu rongijuhi töö varasemast märksa intensiivsem ning sõiduaegade pikenemise tõttu täituvad lubatud normtunnid rutem.

Hilisõhtul kella 22 paiku peaksid Balti jaamast väljuma viimased rongid Tartusse ja Türile. Ronge aga pole ja ei tule ning pole ka infot, mis ütleks, kuidas pileti ostnud inimesed liikuma pääsevad.

"Kuna ma aegsasti vaatasin neid silte ja punaseid viitasid, siis ma saan aru, et ma pean kuskilt nurga tagant mingi bussi üles otsima, sest tundub, et rong ei lähe, vaid läheb hoopis buss," lausus rongiga reisija Ellen.

Naisele jäi arusaamatuks, miks pole rongifirma saatnud perroonile ühtegi töötajat, kes reisijad õige bussi juurde juhataksid. Seda enam, et asendusbusside väljumiskohta on keeruline üles leida. Koju Raplasse jõudis Ellen plaanitust hiljem, sest buss pidi asulate vahel tiirutama, et reisijaid rongipeatustesse viia.

Kui Raplasse jõudmiseks tuleb arvestada mõne lisaminutiga, siis Rakverre sõitmiseks kulub tund aega rohkem. Viimase rongiga Tartusse reisijad aga peavad arvestama enam kui kolmetunnise sõiduga, kusjuures Tapal tuleb bussi vahetada.

Elroni sõnul on nad mõned varahommikused ja viimased väljumised asendanud bussidega, kuna vedurijuhte napib. Üheks põhjuseks on raudteeremondi tõttu pikenenud sõiduaeg.

"Selletõttu vedurijuhtide tööaeg on pikenenud liini läbimisel ja lähevad normtunnid lõhki ja nende samade normtundide katteks ei ole meil piisavalt vedurijuhte," selgitas Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis.

Kuna eelarve kärpe tõttu jäid vedurijuhid ilma loodetud palagatõusust, siis on paljud neist Ehrenpreisi sõnul võtnud endale lisatöö ning ei soovi teha ületunde. Samas on töö remondist tingitud muudatuste tõttu märksa intensiivsem kui seni.

"Selliseid ületunde saab ju teha vabatahtlikkuse alusel ning see on tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe. Me oleme pigem raskes olukorras," tõdes Ehrenpreis.

Vedurijuhtide nappus on väga suur terve augusti, mistõttu on otsustatud alates kolmapäevast asenda Koidu liinil rong bussiga.

"See annab meile täiendava ressursi, millega asendada haiguspuhkuseid ja äkilisi ärajäämisi mujal üle Eesti," lisas Ehrenpreis.