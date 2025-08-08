Fotod: Paides algas 13. Arvamusfestival

Paides alanud 13. Arvamusfestivali fookuses on majanduse areng ja hariduse tulevik. Esmakordselt oodatakse külastajatelt festivalialale pääsemiseks vabatahtlikku annetust suuruses 6, 22 või 48 eurot. Tõsi, kui annetada ei soovita, saab arvamusfestivalile minna ka tasuta.

Arvamusfestivali väravas tabab kõiki külastajaid ebameeldiv üllatus – jääb mulje justkui korraldajad eeldavad, et sissepääsu lunastamiseks tuleb osta pilet.

"Ma arvan, et see ei ole probleem (neile), kes siia soovivad tulla. See on teretulnud nähtus, et saab panustada," ütles Tallinnast tulnud külastaja Monika.

"Tead, ma saan sellest aru ja ei saa ka. Ma olen seda meelt, et kõik, kellel on sissetulek, võivad väikese panuse anda," lausus Paidest pärit Kai.

"Tegelikult ei tule piletiraha maksta, siin lihtsalt on võimalus toetada seda festivali, nii nagu ma olen asjast aru saanud," ütles Elvast tulnud Ragnar.

"Ma kardan, et äkki mõni inimene jätab tulemata võib-olla sellepärast, et on ebamugav valiku tegemine, et kas ma lähen tasuta või ma ostan selle pileti. Ja tegelikult on ju ka linna leping Arvamusfestivali korraldajatega see, et Arvamusfestival peab olema tasuta," rääkis Paide elanik Kristi.

Peakorraldaja Taaniel Raudsepp siiski möönab, et eelteavitus annetamise võimalusest oleks pidanud olema parem.

"Ei tule maksta, ütlen veelkord ja maksmine on vabatahtlik, et toetada festivali ja festivali arengut. Panustame seda näiteks arutelujuhtide koolitamisse, arutelude kvaliteeti ja hoiame selle abil festivali sõltumatuna," lausus Raudsepp.

Tänavuse festivali fookusteemad on majanduse areng ja hariduse tulevik, kokku saab valida enam kui 230 aruteluteema hulgast.

"Kui me oleme harjunud sellega, et Eesti on Baltikumi lipulaev majanduses, siis praegu me enam sellest rääkida ei saa. Seetõttu festival kutsuski majandusteemasid kureerima Erki Raasukese, kes on kokku pannud aruteluploki, kus püütakse jälile jõuda sellele, et mida me peaksime tegema teistmoodi. Ja teine on hariduse tulevik, mida kureerib Annika Räim, kus me mõtestame seda, et mis on Eesti hariduse eesmärk ja mida me seal peaksime tulevikus teistmoodi tegema," lausus Raudsepp.

Arvamusfestival jätkub laupäeval, arutelud lõpevad erakonnajuhtide debatiga.

Valikut arvamusfestivali aruteludest näeb laupäeval ja pühapäeval ETV2-s.