X!

Fotod: Paides algas 13. Arvamusfestival

Eesti
Reedel algas Arvamusfestival.
Vaata galeriid
12 pilti
Eesti

Paides alanud 13. Arvamusfestivali fookuses on majanduse areng ja hariduse tulevik. Esmakordselt oodatakse külastajatelt festivalialale pääsemiseks vabatahtlikku annetust suuruses 6, 22 või 48 eurot. Tõsi, kui annetada ei soovita, saab arvamusfestivalile minna ka tasuta.

Arvamusfestivali väravas tabab kõiki külastajaid ebameeldiv üllatus – jääb mulje justkui korraldajad eeldavad, et sissepääsu lunastamiseks tuleb osta pilet. 

"Ma arvan, et see ei ole probleem (neile), kes siia soovivad tulla. See on teretulnud nähtus, et saab panustada," ütles Tallinnast tulnud külastaja Monika.

"Tead, ma saan sellest aru ja ei saa ka. Ma olen seda meelt, et kõik, kellel on sissetulek, võivad väikese panuse anda," lausus Paidest pärit Kai.

"Tegelikult ei tule piletiraha maksta, siin lihtsalt on võimalus toetada seda festivali, nii nagu ma olen asjast aru saanud," ütles Elvast tulnud Ragnar.

"Ma kardan, et äkki mõni inimene jätab tulemata võib-olla sellepärast, et on ebamugav valiku tegemine, et kas ma lähen tasuta või ma ostan selle pileti. Ja tegelikult on ju ka linna leping Arvamusfestivali korraldajatega see, et Arvamusfestival peab olema tasuta," rääkis Paide elanik Kristi.

Peakorraldaja Taaniel Raudsepp siiski möönab, et eelteavitus annetamise võimalusest oleks pidanud olema parem.

"Ei tule maksta, ütlen veelkord ja maksmine on vabatahtlik, et toetada festivali ja festivali arengut. Panustame seda näiteks arutelujuhtide koolitamisse, arutelude kvaliteeti ja hoiame selle abil festivali sõltumatuna," lausus Raudsepp.

Tänavuse festivali fookusteemad on majanduse areng ja hariduse tulevik, kokku saab valida enam kui 230 aruteluteema hulgast.

"Kui me oleme harjunud sellega, et Eesti on Baltikumi lipulaev majanduses, siis praegu me enam sellest rääkida ei saa. Seetõttu festival kutsuski majandusteemasid kureerima Erki Raasukese, kes on kokku pannud aruteluploki, kus püütakse jälile jõuda sellele, et mida me peaksime tegema teistmoodi. Ja teine on hariduse tulevik, mida kureerib Annika Räim, kus me mõtestame seda, et mis on Eesti hariduse eesmärk ja mida me seal peaksime tulevikus teistmoodi tegema," lausus Raudsepp.

Arvamusfestival jätkub laupäeval, arutelud lõpevad erakonnajuhtide debatiga.

Valikut arvamusfestivali aruteludest näeb laupäeval ja pühapäeval ETV2-s.

Toimetaja: Marko Tooming

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:22

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

22:14

USA tahab narkokartellide vastu hakata kasutama sõjaväge

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:48

ETV spordisaade, 8. august

21:47

Fotod: Nurme sigala juurde kogunes poolsada meeleavaldajat Uuendatud

21:39

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

21:27

Haapsalus algas Valge Daami aeg

21:23

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

21:23

Laupäeval on sooja 20 kraadi ümber

21:19

Fotod: Paides algas 13. Arvamusfestival

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:02

Rohkem kui pooled tervisekassa ametnikud teevad tööd kodukontoris Uuendatud

11:40

Läti turuosaline pani Balti reservide turul elektri hinna meeletult hüppama Uuendatud

14:15

Rain Laane astub tervisekassa juhi kohalt tagasi Uuendatud

07.08

Transpordiamet hakkas teavitama Koidula piiripunkti jäetud autode omanikke

07.08

Michal: valitsus võib kaaluda tulumaksutõusu ärajätmist Uuendatud

12:03

Hotellide ja restoranide liit: minister ei peaks meedias rääkima meie edust

21:39

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda Uuendatud

07.08

Külli Taro: tervisekassa suvepäevad olid märgiline viimane piisk

16:36

Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

06:49

USA tõstis Maduro eest pakutavat pearaha 50 miljoni dollarini

ilmateade

loe: sport

22:22

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

21:48

ETV spordisaade, 8. august

21:23

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

20:47

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

loe: kultuur

19:01

Suri teatrikunstnik Ingrid Agur

15:32

Uue muusika reede: Night Tapes, Karl Killing, Ed Sheeran, Jonas Brothers jt

11:28

Arvustus. Saueaugu teatritalus hõõguv tulease, heleda sulega

10:44

Arvustus. Queens of the Stone Age: barbarid mere ääres

loe: eeter

17:16

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:11

Maailmakuulsad breikarid treenivad Eestis noori lootustandvaid tantsijaid

11:36

Infarktijärgsest operatsioonist taastuv Erika Salumäe: kõik on hästi

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

18:00

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

17:50

Haapsalus algas Valge Daami aeg

15:55

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

15:35

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

15:30

Raadiouudised (08.08.2025 15:00:00)

15:25

Tervisekassa juhatuse esimees Rain Laane astub ametist tagasi

12:30

Kastre vallas üritavad erakonnad valimisliidu võimu lõhkuda

12:25

Laupäeval sajab kohati hoovihma

12:20

Raadiouudised (08.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo