Arvamusfestival. Mida teha, et majandus kiiremini kasvaks?

Arvamusfestivalil toimus arutelu selle üle, mida on vaja teha senisest teisiti, et Eesti majandus järjekindlalt ja kiiremini kasvaks.

Me teame, mida Eesti majanduse arendamiseks teha, kuid tegudeni ei jõua. Eelarutelud käsitlevad meie "kimbatusi" – aeglast elluviimist, juhtimiskvaliteeti ja suutmatust seada prioriteete. Põhiarutelu on teemal "kuidas päriselt ära teha". Minister, tippjuht ja majandusprofessor toovad lavale ettepanekud, kuidas murda paigalseisu nõiaring. Või kas me üldse tahamegi seda murda?

Arutelus osalejad: Erkki Keldo (majandus- ja tööstusminister, poliitik), Hando Sutter (tööandjate keskliidu tegevjuht, rikkalike kogemustega ärijuht), Urmas Varblane (Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor, majandusarengu eestkõneleja). Arutelujuht: Erkki Raasuke (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees, Enefit Greeni ja Inbanki nõukogu liige.

Arutelu on ERR-i portaalis järelvaadatav.