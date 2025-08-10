X!

Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

Välismaa
Soome president Alexander Stubb ja USA president Donald Trump Roomas paavsti matusel
Soome president Alexander Stubb ja USA president Donald Trump Roomas paavsti matusel Autor/allikas: SCANPIX/DPA/Michael Kappeler/
Välismaa

Soome president Alexander Stubb teatas, et rääkis laupäeval telefonitsi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpiga, kirjutab Yle.

Stubb andis kõnedest teada laupäeva õhtul sotsiaalmeedia vahendusel, kui kirjutas, et tal on olnud vestlusi muuhulgas USA ja Ukraina presidendiga.

"Töö õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas on jätkunud Ukraina ja Euroopa juhtide ning Ukraina, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide riiklike julgeolekunõunike seas. Euroopa seisab kindlalt ja ühtselt Ukraina poolel. Jätkame tihedat koostööd president Trumpi ja Ameerika Ühendriikidega," lisas ta.

Ka Zelenski teatas laupäeval, et rääkis Stubbiga.

Stubb vestles Trumpiga viimati viis päeva tagasi. Stubbi sõnul arutasid presidendid Ukraina sõda ja jäälõhkujaid.

Trump ja Stubb on korduvalt telefonitsi rääkinud. Juunis väitis Stubb, et vestleb Trumpiga igal nädalal ning loodab, et Soome mängib Ukraina rahuprotsessis olulist, kuid vaoshoitud rolli.

Märtsis tegi Stubb visiidi Ameerika Ühendriikidesse, mille käigus kohtus Trumpiga, mängis temaga golfi ja arutas kahepoolse partnerluse tugevdamist. Trump teatas pärast kohtumist, et USA ostab Soomelt jäälõhkujaid.

Trump ja Venemaa president Vladimir Putin kohtuvad järgmisel reedel Alaskal, et arutada Ukraina sõda.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:46

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

08:25

Droonid ründasid Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast Uuendatud

08:15

Markus Kajak: tulevikus tahaksin olla Porsche tehasesõitja

08:14

Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

07:47

Rubio: Prantsusmaa otsus Palestiinat tunnustada nurjas Gaza rahukõnelused

09.08

Pühapäeval saab Pirital alguse avamerepurjetamise MM

09.08

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

09.08

Aigro pääses suvisel GP-etapil teise hüppevooru Uuendatud

09.08

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

09.08

Sõja 1263 päev: Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu lennud Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.08

Fotod: PTA lükkas Nurme farmi sigade hukkamise edasi Uuendatud

09.08

Putin ja Trump kohtuvad järgmisel nädalal Alaskal Uuendatud

09.08

WSJ: Ukraina ja Euroopa vastasid Venemaa rahutingimustele oma nõuetega

09.08

Sõja 1263 päev: Sotši lennujaamas hilinevad droonirünnakute tõttu lennud Uuendatud

09.08

Kristi Raik: suurriikide mäng Euroopa saatusega

09.08

Eesti plaanib võtta kuni 3,6 miljardit eurot kaitselaenu

08.08

Õnnetus Haljala vallas: poisid sõitsid elektritõuksil 73 km/h ja kukkusid

09.08

Kreeka jogurti müük on viimastel aastatel kiiresti kasvanud

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

08.08

Sisejuurdlus tuvastas haridusministeeriumi endiste töötajate tegevuses eksimusi

ilmateade

loe: sport

08:46

Monaco rattur tegi Poola velotuuril ajalugu, Mihkels 111.

08:15

Markus Kajak: tulevikus tahaksin olla Porsche tehasesõitja

09.08

Pühapäeval saab Pirital alguse avamerepurjetamise MM

09.08

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

loe: kultuur

09.08

Tänavune Viru Folk toob publiku ette Põhja-Ameerika pärandi

09.08

Galerii: Anna Škodenko avas Vaal galeriis isikunäituse "Libe tee"

09.08

Fotod: linnafestivali eel avati Emajõel Saksa kunstnikeduo installatsioon

09.08

Urmas Viik toob Pallase galeriisse "Megalilled ja tribaalrebased"

loe: eeter

09.08

Jahimees: metsas karuga kohtumise vältimiseks kolista või vilista

09.08

"Ringvaate" toimetaja Väärtnõu: meil on toimetuses väga kirglikud arutelud

09.08

ETV peatoimetaja Urmas Oru: ka eksimisruumi peab olema

08.08

Üle Atlandi sõudja: uurin selle katsumuse käigus inimeste psühholoogiat

Raadiouudised

09.08

Elektritõukeratastega juhtuvate õnnetuste arv on kasvanud

09.08

Donald Trump kohtub tuleval nädalal Alaskal Vladimir Putiniga

09.08

PTA otsustas Nurme sigala loomade hukkamise edasi lükata

09.08

Päevakaja (09.08.2025 18:00:00)

09.08

Soome valitsuses tekitab tüli Perussuomalaiste rahandusministri kärpeplaan

08.08

Päevakaja (08.08.2025 18:00:00)

08.08

Eesti plaanib Euroopa Komisjonilt kaitsehangete jaoks laenata kuni 3,6 miljardit eurot

08.08

Haapsalus algas Valge Daami aeg

08.08

Laane: tegin ainuvõimaliku otsuse

08.08

Eesti saadab Reeperbahni talendifestivalile neli artisti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo