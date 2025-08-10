Stubb vestles taas telefoni teel Trumpi ja Zelenskiga

Soome president Alexander Stubb teatas, et rääkis laupäeval telefonitsi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpiga, kirjutab Yle.

Stubb andis kõnedest teada laupäeva õhtul sotsiaalmeedia vahendusel, kui kirjutas, et tal on olnud vestlusi muuhulgas USA ja Ukraina presidendiga.

"Töö õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks Ukrainas on jätkunud Ukraina ja Euroopa juhtide ning Ukraina, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide riiklike julgeolekunõunike seas. Euroopa seisab kindlalt ja ühtselt Ukraina poolel. Jätkame tihedat koostööd president Trumpi ja Ameerika Ühendriikidega," lisas ta.

Ka Zelenski teatas laupäeval, et rääkis Stubbiga.

Stubb vestles Trumpiga viimati viis päeva tagasi. Stubbi sõnul arutasid presidendid Ukraina sõda ja jäälõhkujaid.

Trump ja Stubb on korduvalt telefonitsi rääkinud. Juunis väitis Stubb, et vestleb Trumpiga igal nädalal ning loodab, et Soome mängib Ukraina rahuprotsessis olulist, kuid vaoshoitud rolli.

Märtsis tegi Stubb visiidi Ameerika Ühendriikidesse, mille käigus kohtus Trumpiga, mängis temaga golfi ja arutas kahepoolse partnerluse tugevdamist. Trump teatas pärast kohtumist, et USA ostab Soomelt jäälõhkujaid.

Trump ja Venemaa president Vladimir Putin kohtuvad järgmisel reedel Alaskal, et arutada Ukraina sõda.