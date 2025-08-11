X!

ERR Washingtonis: Trump kasutab kuritegevust ettekäändena, et oma jõudu näidata

Foto: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
USA president Donald Trump teatas, et võtab Washingtoni politsei föderaalse kontrolli alla ja toob riigi pealinna kuritegevuse ohjeldamiseks rahvuskaardi. Viimastel andmetel on aga kuritegevus pealinnas hoopiski languses ning Washingtoni elanike sõnul tahab president lihtsalt jõudu näidata.

USA president Donald Trumpi administratsioon suurendas möödunud nädalal Washingtonis föderaalsete korrakaitsjate kohalolekut, sest presidendi sõnul on kord USA pealinnas täielikult käest ära.

"Kui häbiväärne see on. Kuritegevuse, röövide, tapmiste ja kõige muu määr... Me ei lase sellel jätkuda ja see võib hõlmata ka rahvuskaardi toomist juba väga varsti," sõnas USA president.

FBI andmed aga näitavad, et kuritegevuse tase riigi pealinnas on viimasel aastal langenud.

Selleks, et olukorda pealinnas taas kontrolli alla saada, tegi president ettepaneku võtta linna juhtimine föderaalvalitsuse alla. See tähendaks, et 700 000 elanikuga pealinna üle otsustaks lõplikult Valge Maja.

Washingtoni elanikud ei taha linna ülevõtmisest aga midagi kuulda. Paljud näevad Trumpi väljaütlemistes isiklikku vimma demokraatide juhitud linnavalitsuse vastu.

"Ta (Donald Trump - toim) on kiusaja. Ta on lihtsalt kiuslik. Ta tahab pildil püsida. Mitte asjadega, mis aitaksid inimeste elu paremaks muuta, vaid ta teeb seda lihtsalt selleks, et inimesed unustaksid Epsteini ja unustaksid kõik muud asjad," sõnas Washingtoni äärelinna elanik Kendall.

"Ta tahab kontrollida linna, millel niigi pole esindajaid ei esindajatekojas ega senatis. Meil on siin 700 000 inimest, kellel pole esindatust ja nüüd tahab ta linna üle võtta?" ütles Washingtoni elanik Randy.

"Me peame juhtima Washingtoni. Sellest peab saama riigi kõige paremini juhitud koht, mitte kõige halvemini juhitud koht riigis," lausus Trump.

Washingtoni juhtimise ülevõtmine Valge Maja poolt eeldaks aga kongressi abi. Kohalikud elanikud kardavad, et see võib presidendil ka õnnestuda.

"Kongress on ebaefektiivne ja võimetu. Vabariiklased teevad täpselt seda, mida Trump neile ütleb. Demokraatidel pole juba aastaid selgroogu. Nende peale me loota ei saa. Demokraadid teevad küll suurt näitemängu, peavad ja purustavad kõige pikemate kõnede rekordeid, aga see ei vii mitte kuhugi," sõnas Randy.

"See on hirmutav. See on kõik, mis mul on öelda. See on hirmutav. Tal võib see isegi õnnestuda," lisas Kendall.

Pealinnas, mis on demokraatide poole selgelt kaldu, usutakse, et Trump kasutab kuritegevust vaid ettekäändena, et linnas oma jõudu näidata ja piire kombata.

"See on kõik poliitika. Ma seisan praegu Washingtoni ilusal tänaval. Siin pole mingit kuritegevust. Ma olen täiesti turvalises kohas. Siin on tõesti kaunis. Siin pole midagi karta. Pole mingit põhjust, miks me vajaksime täiendavat korrakaitset," sõnas kohalik elanik Peggy.

"Ma ei karda Washingtonis elada, tunnen end väga turvaliselt ja mugavalt. Siin on väga eklektiline ja mitmekesine kogukond," lisas Washingtoni elanik Christina.

Valge Maja teatel on Washingtoni tänavatel julgeolekut ajutiselt suurendatud nädalaks, kuid vajadusel võib meede kesta kauem.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

