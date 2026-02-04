Stubb: USA muutub ja tema uus ideoloogia on vastuolus meie omaga

Euroopa ja Soome peavad tunnistama, et Ameerika Ühendriigid on muutumas ja et USA administratsiooni välispoliitika taga peituv ideoloogia on vastuolus meie väärtustega, ütles Soome president Alexander Stubb kolmapäeval.

NATO Euroopa liikmesmaad, sealhulgas Soome, on viimastel nädalatel asunud oma välispoliitilisi strateegiaid ümber mõtestama pärast seda, kui USA president Donald Trump jaanuaris Taanile kuuluvat poolautonoomset Gröönimaad endale nõudis ning sellega oma Euroopa liitlastega vastasseisu sattus.

Soome ajakohastab oma välis- ja julgeolekupoliitika doktriini, et kajastada rahvusvahelise olukorra muutusi, ütles Stubb parlamendiliikmetele peetud kõnes.

"Peame ausalt tunnistama, et Ameerika Ühendriigid on muutumas. Muutub ka nende lähenemine oma liitlastele ja välispoliitika elluviimise viis," tõdes ta, nimetades USA-d siiski oluliseks liitlaseks.

Stubb on püüdnud säilitada Trumpiga tihedaid suhteid, et saada tema toetust Ukrainale, mis tõrjub Venemaa sõjalist sissetungi ja tugevdada Soome enda julgeolekut Venemaa naabrina.

"Praeguse USA administratsiooni välispoliitikat toetab ideoloogia, mis on vastuolus meie väärtustega," ütles Stubb, tuues selliste väärtuskonfliktide näidetena USA tegevuse olemasoleva rahvusvahelise korra õõnestamisel, tegutsemise väljaspool rahvusvahelisi institutsioone ja Euroopa alavääristamise.

Stubb ei öelnud, kui kaua võtab välis- ja julgeolekupoliitika läbivaatamine aega, märkides, et töö valitsusega on selles osas alles alanud.