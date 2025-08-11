X!

Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast

Välismaa

Ukraina ründedroonid tabasid esmaspäeva hommikul Venemaa Arzamassi tehast. Venemaa ründas pühapäeval juhitavate õhupommidega Zaporižžja linna, tabades tsiviiltaristut ja vigastades vähemalt 20 inimest. Saksamaa eeldab Zelenski osalemist Trumpi-Putini kohtumisel.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeva, 11. augustil kell 9.00:

- Ukraina ründas droonidega Venemaa Arzamassi sõjatehast;

- Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 20 inimest;

- Merz: Saksamaa eeldab Zelenski osalemist Trumpi-Putini kohtumisel;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1000 sõdurit.

Ukraina ründas droonidega Venemaa Arzamassi sõjatehast

Ukraina ründedroonid tabasid esmaspäeva hommikul Venemaa Arzamassi tehast, mis on riigi lennundustööstuse jaoks oluline elektroonikatootja.

"Eile õhtul korraldas vaenlane rünnakud kahele tööstuspiirkonnale Nižni Novgorodi oblastis. Nende sihtmärgiks on meie tööstusettevõtted," ütles kuberner Gleb Nikitin.

Rünnakus hukkuks üks ja sai vigastada kaks inimest, märkis kuberner.

"Spetsialistid töötavad praegu kohapeal, Arzamassi linnapea Aleksandr Štšelokov koordineerib olukorda ning koos tehase juhtkonnaga korraldatakse vajalikke töid," ütles Nikitin.

Teatavasti kuuldi plahvatusi ka lähedalasuvas Dzeržinski linnas.

Ukraina sõjavägi pole rünnakut kommenteerinud.

Arzamass asub Ukraina ja Venemaa piirist umbes 759 kilomeetri kaugusel.

Tehase suhtes on kehtestatud karmid rahvusvahelised sanktsioonid seoses selle rolliga Venemaa tiibrakettide tootmises.

Rünnakust levivad sotsiaalmeedias videod.

Ukraina ründab regulaarselt sügaval Venemaal asuvat sõjalist taristut.

10. augustil tabas Ukraina droonirünnak Lukoil-Uhta naftatöötlemistehast Venemaa Komi Vabariigis, umbes 2000 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist.

5. augusti öösel tabasid Ukraina droonid Venemaa Rostovi oblastis asuvat Tatsinskaja raudteejaama.

Venemaa rünnakus Zaporižžjale sai vigastada vähemalt 20 inimest

Venemaa ründas pühapäeval juhitavate õhupommidega Zaporižžja linna, tabades tsiviiltaristut ja vigastades vähemalt 20 inimest

Rünnakus sai vigastada vähemalt 20 inimest, ütles piirkonna kuberner Ivan Fedorov pühapäeva õhtul oma viimases teates ohvrite arvu teemal. Ohvrid on vanuses 24–77 aastat ja kõik saavad arstiabi.

Päästetöötajad jätkavad rusude alla lõksu jäänud ohvrite otsimist.

Venemaa ründas Zaporižžjat 10. augusti õhtul kahe juhitava õhupommiga, teatas linnavalitsus. Esimene pomm tabas tiheda liiklusega bussijaama. Teine tabas ülikooli kliinikut.

"See on terror," kirjutas Fedorov Telegramis. "Me peame asju õigete nimedega nimetama. Venelased terroriseerivad meie rahvast ja kogu Ukrainat iga päev."

Zaporižžja bussijaam pärast Venemaa õhurünnakut Autor/allikas: SCANPIX/EPA/OLEG MOVCHANIUK

Merz: Saksamaa eeldab Zelenski osalemist Trumpi-Putini kohtumisel

Saksamaa eeldab, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski osaleb reedel USA presidendi Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini tippkohtumisel Alaskal, ütles pühapäeval kantsler Friedrich Merz.

"Me loodame ja eeldame, et Ukraina valitsus, et president Zelenski osalevad sellel kohtumisel," ütles Merz intervjuus ringhäälingule ARD, mida vahendasid teiste seas uudistekanalid AFP ja Ukrinform.

"Igal juhul ei saa me nõustuda, et territoriaalseid küsimusi arutatakse Venemaa ja Ameerika vahel ja veelgi enam, et neid lahendatakse üle eurooplaste ja ukrainlaste peade. Eurooplased ei taha ega tohiks jääda kõrvaltvaatajaks, kui tegemist on Euroopa tuleviku jaoks otsustava strateegilise küsimusega," rääkis kantsler.

Merz avaldas ka lootust, et tippkohtumine toob kaasa otsuse kehtestada relvarahu Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu.

Kantsler tuletas meelde, et eurooplased otsivad pidevalt diplomaatilist lahendust.

Merz märkis ka, et Euroopa tasandil käivad koos USA valitsusega intensiivsed ettevalmistused enne kohtumist Alaskal ja konsultatsioonid jätkuvad. Samuti teatas Merz oma kavatsusest rääkida sel nädalavahetusel Trumpiga.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1000 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 064 240 (võrdlus eelmise päevaga +1000);

- tankid 11 093 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 114 (+7);

- suurtükisüsteemid 31 380 (+37);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1462 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1204 (+0);

- lennukid 421 (+0);

- kopterid 340 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 50 646 (+191);

- tiibraketid 3556 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 58 113 (+131);

- eritehnika 3936 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BNS, The Kyiv Independent

Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo