Soome esitas kolmele Eagle S-i laevaohvitserile süüdistuse

Laeva Eagle S kahtlustatakse möödunud jõulude ajal Eesti ja Soome vahelise merealuse elektrikaabli Estlink 2 ning mitme sidekaablit lõhkumises. Väidetavalt lohistas Eagle S tahtlikult ühte oma ankrut mööda merepõhja, et kaableid lõhkuda.

Soome peaprokuröri asetäitja kinnitas, et kolme meeskonnaliikme vastu on esitatud süüdistus. Süüdistuse said kapten, vanemtüürimees ja tüürimees, kes vastutasid aluse ohutu liikumise, navigatsiooni ja toimimise eest.

Süüdistused puudutavad raskendatud vandalismi ja sidevahendite häirimist, kuid hõlmavad ka teisi kriminaalsüüdistusi.

Süüdistatavad on eeluurimise ajal kuritegude toimepanemist eitanud. Samuti on nad väitnud, et Soomel puudub selles juhtumis jurisdiktsioon, kuna kaablikahjustuste kohad asuvad väljaspool riigi territoriaalvett.

Veel mai alguses kahtlustas politsei raskendatud kuritegudes üheksat inimest. Hiljem vähendati kahtlustatavate arvu kolmele.

Süüdistuse kohaselt on lisaks kaablite kasutamise takistamisega seotud kahjudele kaablite omanikele tekitatud ainuüksi remondikulude näol kokku vähemalt 60 miljoni euro suurune kahju. Samuti tekitas kaablite lõhkumine ka tõsise ohu riigi energiavarustusele ja telekommunikatsioonile, kuigi teenused olid alternatiivsete ühenduste abil tagatud.

Mai lõpus kirjutas Yle, et eeluurimine on lõppenud ja süüdistuse esitamine võib võtta kaks kuni kolm kuud.

Soome võimud pidasid Estlink 2 ja mitme sidekaabli lõhkumises kahtlustatava laeva Eagle S kinni mullu 25. detsembril. Laev arestiti jaanuari alguses. Hiljem tanker vabastati, kuna laeva arestimine polnud juurdluse jätkamiseks enam vajalik.

Cooki saartel registreeritud Eagle S kuulub arvatavasti Venemaa varilaevastikku, mille laevad sõidavad teiste riikide lippude all ja hiilivad mööda Venemaale kehtestatud sanktsioonidest.