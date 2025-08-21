Eagle S-i kapteni sõnul oli Estlink 2 kaabli lõhkumine õnnetus

Eagle S-i kapten ütles väljandele Yle, et Estlink 2 kaabli lõhkumine oli õnnetus ning laeva meeskond ei märganud, et ankur lohises merepõhjas ligi 90 kilomeetrit. Ühtlasi kritiseeris kapten Soome võimude tegevust laeva kinnipidamisel.

Gruusia päritolu Eagle S kapten Davit Vadatchkoria kritiseeris Soome võime ning nende käitumist, kui arestiti Estlink 2 lõhkumises kahtlustav tanker. Vadatchkoria sõnul oleksid Soome julgeolekuüksused võinud põhjustada katastroofi, kuna maandusid täisvarustuses helikopterga laevale.

"See oli meresõiduohutuse tõsine rikkumine. Järgisime kõiki nende käske. Neil polnud mingit põhjust nii agressiivsed olla," ütles Eagle S kapten.

Soome võimud peatasid 2024. aasta lõpus operatsiooni käigus Eagle S tankeri. Eeldatavalt kuulub tanker Venemaa varilaevastikku.

Kaptenile ning kahele teisele ohvitserile on seoses vahejuhtumitega esitatud süüdistused. Kohtuprotsess algab esmaspäeval Helsingi ringkonnakohtus.

Estlink 1 ja Estlink 2 kaablid. Autor/allikas: ERR

Laeva Eagle S kahtlustatakse möödunud jõulude ajal Eesti ja Soome vahelise merealuse elektrikaabli Estlink 2 ning mitme teise sidekaabli lõhkumises. Väidetavalt lohistas Eagle S tahtlikult ühte oma ankrut mööda merepõhja, et kaableid lõhkuda.

Soome peaprokuröri asetäitja kinnitas, et kolme meeskonnaliikme vastu on esitatud süüdistus. Süüdistuse said kapten, vanemtüürimees ja tüürimees, kes vastutasid aluse ohutu liikumise, navigatsiooni ja toimimise eest.

Süüdistused puudutavad raskendatud vandalismi ja sidevahendite häirimist, kuid hõlmavad ka teisi kriminaalsüüdistusi.

Süüdistatavad on eeluurimise ajal kuritegude toimepanemist eitanud. Samuti on nad väitnud, et Soomel puudub selles juhtumis jurisdiktsioon, kuna kaablikahjustuste kohad asuvad väljaspool riigi territoriaalvett.

Veel mai alguses kahtlustas politsei raskendatud kuritegudes üheksat inimest. Hiljem vähendati kahtlustatavate arvu kolmele.