Tusk: USA lubas enne Trumpi ja Putini tippkohtumist Euroopaga konsulteerida

{{1754921940000 | amCalendar}}
Poola peaminister Donald Tusk
Poola peaminister Donald Tusk Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Poola peaminister Donald Tusk ütles esmaspäeval, et enne Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist lubas USA Euroopa partneritega tegevust kordineerida. Tusk lisas, et tal on kohtumise osas palju hirme ja palju lootust.

USA president Donald Trump on varem öelnud Euroopa liidritele ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskile, et Venemaa riigijuht Vladimir Putin on on ainult siis läbirääkimistega nõus, kui territooriumite vahetus on osa kokkuleppest. Ukraina president on korduvalt väljendanud, et nemad oma territooriumitest ei ole nõus loobuma.

"Meie jaoks ei ole Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja Ukraina suveräänsuse teema mitte ainult solidaarsuse küsimus oma naabriga, vaid eeskätt julgeolekuküsimus. Seepärast ootan ma, nagu teie kõik, mis tulemuse presidentide Trumpi ja Putini kohtumine annab. Mul on palju hirme, aga ka palju lootust," sõnas Tusk.

USA tegeleb Donald Trumpi ning Vene ja Ukraina riigipeade kohtumise kavandamisega, ütles pühapäeval USA asepresident JD Vance. Ukraina Euroopa liitlased avaldavad survet, et Ühendriikide ja Venemaa sellenädalasel Alaska tippkohtumisel osaleks ka Kiiev. 

"Üks kõige olulisemaid takistusi on, et Vladimir Putin ütles, et ta ei istu kunagi maha koos Ukraina riigipea Volodõmõr Zelenskiga ning president peab nüüd seda muutma," ütles Vance usutluses telekanali Fox News saatele "Sunday Morning Futures".

15. augustil Alaskal toimuvad kõnelused on Trumpi ja Putini esimene isiklik kohtumine pärast Trumpi uuesti ametisse naasmist. Ukraina osalemine on endiselt ebaselge, mis tekitab muret nii Kiievis ja ka kogu Euroopas.

Toimetaja: Kert Viira

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

