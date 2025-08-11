X!

Ukraina sõdurid suhtuvad rahuläbirääkimistesse skeptiliselt

Ukraina sõdur Avdijivka rindel.
Ukraina sõdur Avdijivka rindel. Autor/allikas: Kristjan Svirgsden/ERR
Ukraina sõdurid suhtuvad rahuläbirääkimistesse sügava skepsisega ning sõja lõpetamise väljavaade tundub pettekujutelmana, vahendas esmaspäeval väljaanne The Independent.

Ukraina sõdurite sõnul on diplomaatilised pingutused lahinguvälja karmist tegelikkusest liiga kaugel, et tulemusi anda. Sõdurite kahtlused tulenevad asjaolust, et nende arvates ei ole USA lubadusi sõda kiiresti lõpetada kuid täitnud.

Väljaaande sõnul usuvad vähesed, et praegused läbirääkimised võivad sõja lõpetada. Nende sõnul on tõenäolisem lühike vaheaeg vaenutegevuses, enne kui Venemaa jätkab pealetungi uue ja suurema jõuga.

"Vähemalt on tulemuseks aktiivse vaenutegevuse lõpetamine – see oleks esimene märk mingisugusest lahendusest. Praegu seda ei toimu ja samal ajal kui need kõnelused käivad, tugevdavad nad (venelased - toim) vaid oma positsioone rindel," ütles suurtükiväerühma ülem Dmõtro Lovinjukov 148. brigaadist.

On tähelepanuväärne, et paljud Ukraina sõdurid liitusid kaitseväega sissetungi esimestel päevadel, hüljates tsiviiltöö. Mõni arvas, et nad ei pea rindel nii kaua teenima, mistõttu ootavad sõdurid vähemalt võimalust teha lahingutegevuses vaheaeg.

"Oleme oma maal. Meil ei ole tagasiteed. Oleme siin, sest valikut ei ole. Keegi teine ei tule siia meid kaitsma," sõnas Lovinjukov.

59. brigaadi Da Vinci Huntide pataljoni ülem Serhi Filimonov usub, et sõjale ei ole lõppu näha ning praegused uudised ei mõjuta käimasolevat võitlust ressursside pärast Pokrovski piirkonnas võitleva üksuse varustamiseks.

"Me valmistume pikaks sõjaks. Meil pole pettekujutelma, et Venemaa peatub. Vaherahu võib küll olla, aga rahu ei tule," ütles ta.

Filimonov lükkab hiljutised jutud alade vahetamisest või lepingute allkirjastamisest parimal juhul ajutise lahendusena kõrvale.

"Venemaa ei loobu oma eesmärgist vallutada kogu Ukraina. Nad ründavad uuesti. Peamine küsimus on selles, millised julgeolekutagatised me saame ja kuidas me pausi teeme," ütles sõdur.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: BNS

