Telegraph: Ukraina on valmis loobuma Venemaa poolt vallutatud piirkondadest

Ukraina sõdurid.
Ukraina sõdurid. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Sofiia Gatilova
Välismaa

Suurbritannia väljaande The Daily Telegraph andmetel on Ukraina valmis loobuma Venemaa poolt juba vallutatud territooriumitest, mis hõlmavad pea viiendikku kogu riigi territooriumist.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on valmis loovutama osa riigi territooriumist, et sõlmida rahuleping, mille üle hakkavad USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putini kohtumisel Alaskal arutlema, teatas The Daily Telegraph.

See võib tähendada Venemaale kontrolli andmist territooriumi üle, mida ta okupeerib viies oblastis: Luhanskis, Donetskis, Zaporižžjas, Hersonis ja Krimmis. Hetkel kontrollib Venemaa umbes viiendikku Ukraina territooriumist.

"Plaan saab olla seotud ainult sõjaväe praeguste positsioonidega," ütles lääne ametnik, iseloomustades Kiievi ja tema liitlaste kõnelusi, mida peeti möödunud nädalavahetusel.

Euroopa ja Ukraina peamiseks murekohaks on Moskva väidetav rahuplaan, mille käigus külmutataks Kagu-Ukraina rindejoon, kuid seda juhul, kui Ukraina taandub Donetski ja Luhanski piirkondadest, mis on veel riigi enda kontrolli all.

Euroopa diplomaatide sõnul pole Putini üldistes sõjaeesmärkides midagi märkimisväärselt muutunud. Venemaa tahab endiselt Ukraina alistada ja sealhulgas blokeerida NATO liikmelisust ja demilitariseerimist, selgus Washingtoni sõjauuringute instituudi aruandest.

Esmaspäeva õhtul ütles Ukraina president Zelenski, et hoolimata eelseisvatest rahuläbirääkimistest, pole märke, et Venemaa valmistuks sõja lõpetamiseks.

"Vastupidi. Nad liigutavad oma vägesid ja jõude nii, et alustada uusi pealetungimisi," ütles Zelenksi, viidates Ukraina luureteenistuse aruandele.

Ukraina, kes näib olevat nõus mõne territooriumi loovutamisega, nõustub aga ainuüksi rahulepinguga, mis pakub tugevaid julgeolekugarantiisid relvatarnete näol. Samuti ei tohiks rahuleping blokeerida Ukraina teed NATO liikmeks saamisel. 

Euroopa riigid on otsustanud toetada Kiievi visiooni igasuguste territoriaalsete vahetuste osas.

"Eurooplased mõistavad nüüd oma rolli Ukraina toetajana diplomaatilistes läbirääkimistes," ütles lääne ametnik.

"See annab moraalile tõuke ja tugevdab ka Ukraina diplomaatilisi positsioone, et ta ei tunneks end üksikuna," lisas ekspert.

Euroopa juhid peaksid kolmapäeval Trumpiga läbirääkimisi pidama, et talle oma seisukohti selgitada.

Esmaspäeval ütles Trump Valge Maja pressikonverentsil oma kõneluste kohta Putiniga, et tõenäoliselt mõistab USA esimeste minutite jooksul, kas Venemaa on huvitatud lepingu sõlmimisest või mitte.

"Ma võin lahkuda ja öelda: "Edu sulle" ja see ongi lõpp. Ma võin öelda: "Seda ei lahendata"," sõnas Trump.

Trump ütles, et tulevasel kohtumisel võib osaleda ka Zelenski ja USA eesmärk on konfliktis kiire relvarahu. Ta lisas, et kavatseb pärast kõnelusi Putiniga rääkida kohe ka Euroopa juhtidega.

Ühtlasi rõhutas Trump, et mingisugune territooriumite vahetus juhtub nii või naa ning Ukraina keeldumine valmistab talle nördimust.

"Toimub maadevahetus. Ma tean seda Venemaa ja kõigiga peetud vestluste kaudu, Ukraina hüvanguks."

Ta lisas, et Venemaa on okupeerinud väga olulise territooriumi Ukrainas, kuid kõneluste käigus proovitakse osa sellest territooriumist tagasi saada.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Telegraph, The Independent

Viimased teleuudised

