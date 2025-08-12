Sügisel valitavate kohalike volikogude liikmete arv veidi väheneb

Tänavustel kohalikel valimistel valivad inimesed üle Eesti 78 vallas ja linnas kokku 1684 volikogu liiget. Eelmistel valimistel 2021. aastal oli mandaatide arv 33 liikme võrra suurem.

Kohaliku omavalitsuse volikogudel tuli 11. augustiks määrata valimisringkondade arv ning jaotada mandaadid lähtudes valijate arvust rahvastikuregistri andmete põhjal.

Eelmiste valimistega võrreldes väheneb volikogu liikmete arv kokku seitsmes kohalikus omavalitsuses: Narva-Jõesuu linnas (kaks), Mustvee vallas (neli), Viru-Nigula vallas (kaks), Väike-Maarja vallas (kaks), Lääneranna vallas (neli), Elva vallas (neli) ja Põhja-Sakala vallas (kaks). 17 mandaadi vähenemine on seotud Toila valla ja Jõhvi valla ühinemisega, teatas valimisteenistus teisipäeval.

Pärast valimisi moodustub uus 21 mandaadiga Jõhvi vald ning selle volikogu valimistel osalevad ühinevate valdade valijad ühiselt.

Volikogu liikmete arv suureneb kahe koha võrra kahes omavalitsuses: Jõelähtme ja Kose vallas.

Valimisringkondi on sügisestel valimistel igas omavalitsuses üks, väljaaarvatud Tallinna linnas. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku kaheksa ringkonda. Lasnamäe linnaosa ringkonnas väheneb mandaatide arv võrreldes 2021. aasta valimistega kahe võrra ning Kesklinna ja Nõmme linnaosas suureneb ühe võrra.

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 20. augustil ja kestab 9. septembrini. Dokumente saab esitada valla ja linna valimiskomisjonidele ja elektrooniliselt läbi valimiste infosüsteemi.

Kohalikud valimised toimuvad 13.-19. oktoobrini.