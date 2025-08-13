X!

Tartumaal tuvastati sigade Aafrika katk pea 2000 seaga farmis

Tartumaal Ilmatsalus pea 2000 seaga Maag Agro sigalas tuvastati sigade Aafrika katk (SAK). Seafarmile on seatud kitsendused.

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) peadirektor Raimo Heinam ja AS Maag Agro juhatuse liige Priit Dreimann paluvad kõigilt ettevõtte osas mõistmist ja ametnikele töörahu olukorra lahendamisel.

"Tuginedes meie eelnevatele kogemustele SAK-iga, suhtume haiguskahtlusesse väga tõsiselt ja teeme kõik selleks, et taudikolle kiiresti likvideerida. See ei ole oluline mitte ainult kolde likvideerimise vaatest, vaid nõuetele vastav tegutsemine võimaldab meil esimesel võimalusel tavapärase seakasvatuse juurde naasta, säilitades riigi võimekuse nii toidujulgeoleku kui ekspordi osas. Palume mõistvat suhtumist," selgitab AS Maag Agro juhatuse liige Priit Dreimann.

Sigade Aafrika katku tekitaja leidu kinnitavad laboratoorse uuringu tulemused laekusid teisipäeva õhtul. "Proov võeti passiivse seire käigus. Lisaks SAK positiivsele seale on meile teadaolevalt  farmis veel haigustunnustega loomi," selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.

Edasi teostatakse farmi ja loomade ülevaatus ning sellest lähtuvalt teeb amet edasised otsused.

"Kümne kilomeetrisesse piirangutsooni farmi ümbrusesse jääb veel üks ettevõte, kus peetakse sigu ning millele seatakse võimaliku taudi leviku ära hoidmiseks samuti piirangud loomade ja nende pidamisega seotud materjalide liikumisele. Võimalikud taudistunud ettevõttest pärinevate sigade liikumised ja kontaktsed ettevõtted on välja selgitamisel ja vajadusel seatakse asjakohased piirangud nii loomadele kui ka nakatunud või nakkuskahtlastelt loomadelt pärinevatele saadustele," kinnitas Saavo.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt volitatud isikud. Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud, mistõttu vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

