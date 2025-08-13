Leedus hakatakse lastele õpetama droonide ehitamist ja lennutamist

Leedu kavatseb õpetada 22 000 inimesele, sealhulgas algkoolide lastele, droonide ehitamist ja nende lennutamist, et suurendada oma sõjalist võimekust tulevikus varitsevate ohtude ees.

Leedus hakatakse lastele õpetama droonide ehitamist ja opereerimist osana pingutustest suurendada võimekust Venemaa tulevaste ohtudega toimetulekuks.

Kaitse- ja haridusministeeriumide ühisalgatuses teatas valitsus teisipäeval, et loodab õpetada droonide kasutamist enam kui 22 000 inimesele, sealhulgas koolilastele, et laiendada tsiviilvastupanu väljaõpet.

Programmi kohandatakse erinevatele vanuserühmadele, kusjuures 3. ja 4. klassi õpilased õpiksid lihtsate droonide ehitamist ja juhtimist. Keskkooliõpilased kavandavad ja valmistavad droonide osi ning õpivad ehitama ja lennutama juba keerukamaid droone.

Kaitseminister Dovile Šakaliene ütles, et plaani kohaselt saaksid 22 000 isikut väljaõppe aastaks 2028.

"Meie plaanide kohaselt omandavad 2028. aastaks droonide juhtimise oskused 15 500 täiskasvanut ja 7000 last. Septembris avame Jonavas, Taurages ja Kedainiais droonide juhtimiskeskused ning 2028. aastaks avame veel kuus droonide väljaõppekeskust Leedu teistes piirkondades," sõnas Šakaliene.

Leedu riigikaitse aseminister Tomas Godliauskas ütles, et koolitus toimub õppekavaväliste kursuste vormis, mis süvendavad laste n-ö tehnilist kirjaoskust.

"Noorimad osalejad tegelevad lihtsate droonide ehitamise ja piloteerimisega mängude ja katsete kaudu. Keskkooliõpilased õpivad programmeerimise põhitõdesid koos droonide siseruumides piloteerimise ja ehitamisega, samas kui gümnaasiumiõpilased disainivad 3D-droonide osi ja ehitavad FPV-droone," ütles Godliauskas.