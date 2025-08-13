X!

Leedus hakatakse lastele õpetama droonide ehitamist ja lennutamist

Välismaa
Droon ja antennid. Pilt on Illustratiivne.
Droon ja antennid. Pilt on Illustratiivne. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Leedu kavatseb õpetada 22 000 inimesele, sealhulgas algkoolide lastele, droonide ehitamist ja nende lennutamist, et suurendada oma sõjalist võimekust tulevikus varitsevate ohtude ees.

Leedus hakatakse lastele õpetama droonide ehitamist ja opereerimist osana pingutustest suurendada võimekust Venemaa tulevaste ohtudega toimetulekuks.

Kaitse- ja haridusministeeriumide ühisalgatuses teatas valitsus teisipäeval, et loodab õpetada droonide kasutamist enam kui 22 000 inimesele, sealhulgas koolilastele, et laiendada tsiviilvastupanu väljaõpet.

Programmi kohandatakse erinevatele vanuserühmadele, kusjuures 3. ja 4. klassi õpilased õpiksid lihtsate droonide ehitamist ja juhtimist. Keskkooliõpilased kavandavad ja valmistavad droonide osi ning õpivad ehitama ja lennutama juba keerukamaid droone.

Kaitseminister Dovile Šakaliene ütles, et plaani kohaselt saaksid 22 000 isikut väljaõppe aastaks 2028.

"Meie plaanide kohaselt omandavad 2028. aastaks droonide juhtimise oskused 15 500 täiskasvanut ja 7000 last. Septembris avame Jonavas, Taurages ja Kedainiais droonide juhtimiskeskused ning 2028. aastaks avame veel kuus droonide väljaõppekeskust Leedu teistes piirkondades," sõnas Šakaliene.

Leedu riigikaitse aseminister Tomas Godliauskas ütles, et koolitus toimub õppekavaväliste kursuste vormis, mis süvendavad laste n-ö tehnilist kirjaoskust.

"Noorimad osalejad tegelevad lihtsate droonide ehitamise ja piloteerimisega mängude ja katsete kaudu. Keskkooliõpilased õpivad programmeerimise põhitõdesid koos droonide siseruumides piloteerimise ja ehitamisega, samas kui gümnaasiumiõpilased disainivad 3D-droonide osi ja ehitavad FPV-droone," ütles Godliauskas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: The Guardian

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:19

Iluvõimlemiskoondis testis kodupubliku ees vormi

22:56

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

22:53

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

22:34

Leedus hakatakse lastele õpetama droonide ehitamist ja lennutamist

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

22:07

Aktuaalne kaamera kell 21:00

22:02

Rehi: Venemaa väidetavad edusammud Pokrovski suunal on propaganda

21:58

ETV spordisaade, 13. august

21:51

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile Uuendatud

21:27

Neljapäeval kerkib õhusoe 25 kraadi lähedale

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:56

Meedia: Venemaa saavutas Pokrovski lähistel olulise läbimurde Uuendatud

08:45

Omniva ostis teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi Uuendatud

14:41

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, pardid ja Tšehhi pilsner

13:44

Eesti saadab Vene diplomaadi õõnestustegevuse pärast välja Uuendatud

12.08

Telegraph: Ukraina on valmis loobuma Venemaa poolt vallutatud piirkondadest Uuendatud

16:14

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

07:11

USA kohus vabastas Eesti krüptomiljonärid

06:50

Norstati küsitlus näitab koalitsiooni rekordmadalat toetust

12.08

Swedbank tõstab teenuste hindu ja muudab tingimusi

12.08

Sõja 1266. päev: Zelenski välistas Donbassi loovutamise Venemaale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

23:19

Iluvõimlemiskoondis testis kodupubliku ees vormi

22:53

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

22:29

Levadia on korduskohtumiseks valmis: peame veel paremini mängima

21:58

ETV spordisaade, 13. august

loe: kultuur

21:27

Narvas algav Vabaduse festival toob piirilinna teatreid maailma eri paigust

17:19

Eesti luuleprõmmu meistriks tuli Mari-Liis Müürsepp

16:31

Tartu Elektriteater toob linale kõrbekuuma filmiklassika

15:29

Heldur Karmo elulugu ja looming jõudsid kaante vahele

loe: eeter

16:00

Vähidiagnoosi saanud noor naine: haigus ei tohi takistada oma elu elamast

12:19

Unenõustaja Kene Vernik: ära tekita endale voodis negatiivseid seoseid

11:00

Indrek Vaheoja: trummarite asemel paneme laval tööle sisepõlemismootorid

09:11

Madis Ollikainen: "Röövlirahnu Martin" andis mu ellu palju värvi ja kassi

Raadiouudised

18:45

Isamaa tahab ehitada Tartusse Kvissentali silla

18:40

Rail Balticu ehitus vajab graafikus püsimiseks raha juurde

18:40

Päevakaja (13.08.2025 18:00:00)

18:40

Põlva- ja Võrumaa nõuavad regionaalministrilt kohest rongiliikluse taastamist

16:20

Tänavune õunasaak tõotab tulla piirkonniti väga erinev

16:20

Euroala riikidega võrreldes on Eesti krediitkaaritde intressimäärad üsna kõrged

16:10

Valga valla juhid kehtestasid kontrolli meediapäringute üle

16:10

Pallase galeriis avati Urmas Viigi isikunäitus

15:25

Raadiouudised (13.08.2025 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo