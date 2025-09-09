Vilniuse lennujaam peatas tundmatu objekti tõttu ajutiselt töö

"Leedu õhujõudude radar jälgis tundmatut objekti, mis liikus Valgevenest Leedu suunas. Signaali tuvastasid lühidalt ka maapealsed õhukaitseüksused, kuid ilma visuaalse kontaktita," teatas keskus.

Keskuse avalduse kohaselt peatati ettevaatusabinõuna lennukite vastuvõtt ja startimine lennuväljalt standardsete ohutusprotseduuride raames.

NATO õhuturbemissiooni hävitajad aktiveeriti objekti jälgimiseks, kuid radari näidatud asukohta jõudes ei tuvastanud nad midagi.

Keskuse teatel uuritakse juhtunut, kuid esialgse hinnangu kohaselt võis tegemist olla meteoroloogilise sündmusega.

Keskuse teatel jätkusid kõik lennud alates kella üheksast ning mõju lennujaama tegevusele ja lendudele oli minimaalne.

Reisijatel soovitati uute lennuaegade täpsustamiseks ühendust võtta otse oma lennufirmadega.

Eelmisel nädalal häiris Vilniuse lennujaama lende ettevõtte Teltonika kasutatav droon. See lükkas president Gitanas Nausėda Soomest teel olnud lennuki maandumist umbes poole tunni võrra edasi.

Transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel kaalutakse praegu mehitamata õhusõidukite lennukeelutsoonide laiendamist, et vältida sarnaseid intsidente.

Suvel lendas Leetu kaks Vene drooni, millest ühel oli küljes mitu kilogrammi lõhkeainet. Need ei häirinud navigatsiooni, kuid juhtisid tähelepanu droonide tekitatud ohtudele.