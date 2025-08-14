X!

Nurme sigala juures jätkus neljapäeva hommikul protest, hukkamine lükkub

Protestijad Viljandimaal Nurme seafarmi juures neljapäeva hommikul.
Kell 7 neljapäeva hommikul valitses Nurme sigala väravate ees ootusärev meeleolu, sest protestima kogunenud inimesed ei teadnud, kas üldse või siis millal loomade hukkamist alustatakse.

Põllumajandus- ja toiduameti (PTA) pressiesindaja ütles ERR-ile, et neljapäeval suunab amet oma jõud Põlvamaa Kuula sigalasse, kus olukord nõuab kohest tegutsemist ning Nurmel loomade hukkamist seega alustada ei saa.

PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo ütles neljapäeval enne kella 7 saadetud teates, et arvestades olukorda, kus lõuna regioonis on tarvis hukata ca 13 200 siga, siis tuleb teha valikuid.

"Esmaseks valikukriteeriumiks on kliiniline pilt ja loomade suremus. Kuna SAK on viirus, mis on väga piinarikas loomale ja kiire levikuga, on oluline hukata esmajärjekorras Kuula sigala loomad," selgitas Saavo. 

Kuula sigalas on surnud ligikaudu 20 looma.

Amet juhib kõigi tähelepanu asjaolule, et taudipunkti territooriumile tohivad siseneda ainult PTA poolt volitatud isikud.

"Vastutustundliku käitumisega saab vähendada riske Eesti seakasvatusele. Farmi ümbruses võib liiklus olla häiritud, mistõttu vabandame võimalike ebameeldivuste pärast," teatas PTA.

Nurme sigala juures oli neljapäeva hommikul kolmapäeva õhtuga võrreldes meeleavaldajaid veidi enam.

Nurme sigala juures jätkus neljapäeva hommikul protest, hukkamine lükkub

