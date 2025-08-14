X!

Veel üks küsitlus näitab Reformierakonna toetuse langust rekordmadalale

Reformierakonna flaier.
Reformierakonna flaier. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Sarnaselt Norstati uuringule näitab ka neljapäeval avaldatud Turu-uuringute AS-i küsitlus valitseva Reformierakonna reitingu langemist rekordmadalale kümnele protsendile. Sama suur oli augustis ka Parempoolsete reiting.

Veel juunis oli Reformierakonna toetus ligi kaks korda kõrgem ehk 19 protsenti. Juulis Turu-uuringud erakondade toetusküsitlust läbi ei viinud.

Risti vastupidi on läinud Parempoolsete toetusega, mis tõusis augustis rekordiliselt kõrgele ehk Reformierakonnaga võrdselt kümnele protsendile (juunis kaheksa protsenti).  

Kõige populaarsema parteina jätkab Isamaa, mida toetas augustis 21 protsenti. Kaugele maha ei jää EKRE 19 protsendiga.

Kolmandal kohal oli keskerakond 16 protsendi suuruse toetusega. Reformierakonda edestas ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond 11 protsendiga. 

Reformierakonna koalitsioonipartner Eesti 200 toetus püsis üldjoontes samal tasemel mis juunis (juunis neli protsenti ja augustis viis protsenti).

Seega on valitsuskoalitsiooni kuuluvate erakondade kogutoetus augustis 15 protsenti, mis on viimaste aastate madalaim tase (veel juunis oli vastav näitaja 23 protsenti). Opositsioonierakondade kogutoetus on augustis 67 protsenti.

 Turu-uuringute küsitlus viidi läbi 7. – 11. augustil. Üle-eestiliselt küsitleti 892 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest kolmandik koguti telefoni- ja 2/3 veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.

Toimetaja: Urmet Kook

