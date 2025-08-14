Osad Pärnu linnavolinikud sooviksid endale tasuta parkimist

Pärnu linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Siimo Lopsik ütles, et tegi ettepaneku vabastada volinikud parkimistasu maksmisest, sest parkimiskord takistab volinikel töö tegemist. Volikogu enamus tasuta parkimise õiguse andmist siiski ei toeta.

Revisjonikomisjonile tegi ettepaneku volikogu fraktsioonitu liige Priit Sutt, kes on ühtlasi revisjonikomisjoni aseesimees. Tema sõnul saavad linnavalitsuse liikmed parkida oma isiklikus parklas samal ajal, kui volikogu liikmetel sarnased võimalused puuduvad.

"Et see on selline väga põhimõtteline vastuolu. Ma ei võitle iseenda pärast, vaid volinike pärast, kellel oleks võimalus, ligipääs komisjoni tööle, linnavalitsuse ruumidele ja nii edasi, kus linnavalitsus ise, kes on eelnõu autor ja parkimistasude kehtestaja, naudib tasuta parkimist täna," selgitas Sutt.

"Kui see ei ole ebavõrdne kohtlemine volinike suhtes, kes tegelikult omavad täidesaatva võimu õigusi ja peaks kehtestama linnale ja linnavalitsuse käitumisreegleid, siis täna tegelikult on tagurpidi demokraatia," lisas ta.

Lopsik rõhutas, et revisjonikomisjoni esimehena oli tema kohustus ettepanek volikogule teha ja see ei peegelda kuidagi tema isiklikku seisukohta.

Volikogu EKRE fraktsiooni liikmena on Lopsik ise teinud ettepaneku taastada kunagi toiminud volinikele tööülesannete täitmiseks mõeldud ajutised parkimisload.

Revisjonikomisjoni ettepanek tähendaks volinikele tasuta parkimist kogu linna tasulise parkimise alal.

Pärnu linnavolikogu enamus mõtet heaks ei pea

Koalitsiooni kuuluva Reformierakonna fraktsiooni esimees Jüri Lebedev leidis, et teemat ei tasuks arutada, sest volikogu liige saab nii volikogu töö eest kui ka komisjonis käimise eest osavõtutasu ning liikmed võiksid leida parkimistasu vahendid omalt poolt.

Ka koalitsiooni kuuluvad valimisliit Pärnu Ühendab ja erakond Isamaa tasuta parkimist volinikele ei toeta. Linnavolinikele eelise andmist ei pea võimalikuks ka opositsiooni kuuluv Keskerakond.

"Pärnu on niivõrd väike linn, et üldiselt saab kohale jala, ratta ja bussiga. Mingit takistust ma pole täheldanud. Eelise tegemist linnavolinikele ma küll väga ette ei kujuta ja arvan, et see on pigem ühe inimese initsiatiiv," ütles Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinik.

Opositsiooni kuuluv EKRE fraktsiooni esimees Robert Kiviselg ütles, et kuigi nad pole jõudnud teemat fraktsioonis arutada, kuid tema hinnangul väärib ettepanek kaalumist.

"Väikestviisi probleem see on, et tõesti olen ise ka tähele pannud, et paljud volinikud käivad volikogu ajal oma tunniajast parkimiskella edasi pööramas, et vältida kulu. Aga iseenesest see suur kulu ei ole ka volinikele, kõik meil on ju Pärnu linna kodanikud ja saavad osta selle 15-eurose parkimiskaardi ka kuus. Isiklikult arvan, et linnale suur kulu see iseenesest ei ole," ütles Kiviselg.

Lisaks volinike vabastusele parkimise eest, peab Sutt õigeks linnaelanikele tasuta parkimist vähemalt suveperioodi välisel ajal.

Ka Korobeiniku sõnul vajaks Pärnu parkimiskorraldus korrastamist pigem linnaelanike seisukohast.

Revisjonikomisjoni ettepanekut arutab septembris volikogu majanduskomisjon. Kui see saab komisjonis heakskiidu, hakatakse seda arutama ka septembri volikogu istungil.