X!

Hispaania palus metsatulekahjude ohjeldamiseks Euroopa Liidult abi

Välismaa
Hispaania lõõmavad laiaulatuslikud maastikupõlengud.
Hispaania lõõmavad laiaulatuslikud maastikupõlengud. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MIGUEL RIOPA
Välismaa

Hispaania palus Euroopa Liidult abi riiki laastavate maastikupõlengute kustutamiseks. Euroopa Komisjoni teatel kavatsetakse Hispaaniale abi anda Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismi raames, mida on seni juba 16 korral kasutatud.

Hispaania siseministri Fernando Grande-Marlaska sõnul on Hispaanial väga konkreetsed soovid. Vaja on kahte tuletõrjelennukit, neist peaks koos seniste vahenditega põlengute kustutamiseks piisama. Lennukeid aga on vaja väga ruttu, sest prognooside kohaselt soosib ilm põlengute edasist levingut.

Erakordne kuumus on Hispaanias kestnud juba kaks nädalat ning tuli levib kiiresti. Tule eest on põgenenud üle kuue tuhande inimese ning aasta algusest peale on maha põlenud ligi sada tuhat hektarit maastikku.

"Meil on väga raske, väga raske aeg. Uskumatu, et see kõik kestab nõnda kaua," sõnas Galicia põlengupiirkonna elanik.

Euroopa Komisjoni kinnitusel saab tsiviilkaitsemehhanismi käivitada Euroopa Liidu mistahes liikmesriik ja ka mehhanismiga ühinenud riigid väljaspoolt Euroopa Liitu. Abi ei tule aga Brüsselilt, vaid otse teistelt liikmesriikidelt, Brüssel ainult koordineerib abi saatmist.

"Maastikupõlengutega võitlemine on peamiselt iga liikmesriigi enda asi, kuid me oleme siin, et neid aidata ja anda abi meie tsiviilkaitsemehhanismi kaudu. Kui te küsite, kuidas see töötab, siis see on hiiglaslik korraldustöö," sõnas Euroopa Komisjoni pressiesindaja Eva Hrncirova.

Nii on Hispaanial lootust, et mõnest teisest Euroopa Liidu riigist vajalikud lennukid siiski saadakse. Euroopa Liidult on tänavu maastikupõlengute tõrjumiseks abi tahtnud ja ka saanud veel Kreeka, Bulgaaria, Montenegro ja Albaania.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:28

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

18:55

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:47

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

18:46

Trump: tippkohtumine Putiniga nurjub 25-protsendise tõenäosusega

18:45

Päevakaja (14.08.2025 18:00:00)

18:40

Suri muusik Heigo Mirka

18:40

TTJA plaanib uuest aastast tõsta raudtee kasutustasusid

18:39

Hispaania palus metsatulekahjude ohjeldamiseks Euroopa Liidult abi

18:36

Terras: meil on alus Euroopa Komisjoni põllumajandusreservist taotleda hüvitist

18:35

Nurme farmi juures nõutakse endiselt sigade hukkamisest loobumist

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:49

Vene häkkerid võtsid Norras veepaisu seadmed oma kontrolli alla

13.08

Trump: Venemaad ootavad karmid tagajärjed, kui nad ei nõustu sõda lõpetama

13.08

Hispaania teeteo vastu aitavad elektritara, pardid ja Tšehhi pilsner

04:42

Ministeerium: Rail Baltic valmib 2030, kuid mitme mööndusega

15:50

Ukraina süütas droonirünnakuga Volgogradi naftatöötlemistehase Uuendatud

06:57

Helsingisse saabunud Tallink Megastari autotekil süttis buss

13.08

Trump lükkas tagasi kriitika eelseisva kohtumise kohta Putiniga

10:57

Transpordiamet alustas uue kujundusega juhilubade väljastamist

09:40

Veiseliha hinnatõus peletab ostjad teisi valikuid tegema Uuendatud

07:40

Nurme sigala juures jätkus neljapäeva hommikul protest, hukkamine lükkub

ilmateade

loe: sport

19:28

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

18:47

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

18:15

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

17:46

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

loe: kultuur

18:40

Suri muusik Heigo Mirka

16:18

Ööklubis Hall toimub kaheksas Dark Side of the Moon festival

14:14

Arvustus. Ihulik teekond armastuseni

11:45

XXI Tallinna Kammermuusika Festivali peateema on heliloojate armastuskirjad

loe: eeter

16:10

Loodusemees Juhani Püttsepp: külastage oma lapsepõlve lemmikkohti

14:04

Mari Jürjens: vahel mõtlen, millest üldse veel unistada

12:14

Mehhiko muusik Renee Mooi: muusika loomine tervendab mind

09:37

Väikelennukiga Tallinnast Ameerikasse lennanud piloodid: see oli meie unistus

Raadiouudised

17:30

Põhja-Pärnumaal hakkab uue tulijana konkurentsi pakkuma Isamaa

17:15

Tartu linnafestivali UIT teema on sel aastal mäng

15:40

Valitsus kuulutas põllumajanduses välja sisuliselt eriolukorra

15:25

Raadiouudised (14.08.2025 15:00:00)

15:20

Pärnu linnavolinikud sooviksid tasuta parkimist

14:40

Plastireostuse vastase lepingu sõlmimiseks on lootus kadunud

13:05

Huvi õeks õppimise vastu kasvab, ent õdesid on endiselt puudu

12:30

Raadiouudised (14.08.2025 12:00:00)

10:05

Tartus püütakse kiusamist vähendada klassimatkadega

10:05

Nurme farmi juures juubeldati PTA otsuse peale

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo