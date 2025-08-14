Hispaania palus metsatulekahjude ohjeldamiseks Euroopa Liidult abi

Hispaania palus Euroopa Liidult abi riiki laastavate maastikupõlengute kustutamiseks. Euroopa Komisjoni teatel kavatsetakse Hispaaniale abi anda Euroopa Liidu tsiviilkaitsemehhanismi raames, mida on seni juba 16 korral kasutatud.

Hispaania siseministri Fernando Grande-Marlaska sõnul on Hispaanial väga konkreetsed soovid. Vaja on kahte tuletõrjelennukit, neist peaks koos seniste vahenditega põlengute kustutamiseks piisama. Lennukeid aga on vaja väga ruttu, sest prognooside kohaselt soosib ilm põlengute edasist levingut.

Erakordne kuumus on Hispaanias kestnud juba kaks nädalat ning tuli levib kiiresti. Tule eest on põgenenud üle kuue tuhande inimese ning aasta algusest peale on maha põlenud ligi sada tuhat hektarit maastikku.

"Meil on väga raske, väga raske aeg. Uskumatu, et see kõik kestab nõnda kaua," sõnas Galicia põlengupiirkonna elanik.

Euroopa Komisjoni kinnitusel saab tsiviilkaitsemehhanismi käivitada Euroopa Liidu mistahes liikmesriik ja ka mehhanismiga ühinenud riigid väljaspoolt Euroopa Liitu. Abi ei tule aga Brüsselilt, vaid otse teistelt liikmesriikidelt, Brüssel ainult koordineerib abi saatmist.

"Maastikupõlengutega võitlemine on peamiselt iga liikmesriigi enda asi, kuid me oleme siin, et neid aidata ja anda abi meie tsiviilkaitsemehhanismi kaudu. Kui te küsite, kuidas see töötab, siis see on hiiglaslik korraldustöö," sõnas Euroopa Komisjoni pressiesindaja Eva Hrncirova.

Nii on Hispaanial lootust, et mõnest teisest Euroopa Liidu riigist vajalikud lennukid siiski saadakse. Euroopa Liidult on tänavu maastikupõlengute tõrjumiseks abi tahtnud ja ka saanud veel Kreeka, Bulgaaria, Montenegro ja Albaania.