Reedel on oodata mõnusat rannailma

Reedel taandub kõrgrõhuala Valgevene poole. Öö on õhukese pilvevinega ja ikka sajuta ning võrdlemisi jahe. Päeval laieneb Läänemerele madalrõhkkonna serv ja selle eel lisandub meile pilvi. Mandril saab veel sajuta läbi, aga saartele jõuavad pärastlõunal vihmahood ja äikest võib ka olla. Õhtul liiguvad rünksajupilved üle Väinamere ja Liivi lahe mandri lääneserva. Lõunakaare tuul tugevneb. Saabuvas soojas õhumassis tõuseb temperatuur 25 kraadi ümbrusse.

Eelolev öö on enamasti selge või õhukese pilvekihiga ja sajuta. Mõnel pool tekib udu. Tuul on nõrk ja muutlik, saartel ja läänerannikul mõõdukas ja puhub lõunakaarest. Õhutemperatuur on 7 kuni 13, rannikul kohati kuni 19 kraadi.

Hommikul on laialdaselt selget taevast, saartel on enam pilvi, aga sadu need ei anna. Mõnes kohas on veel udu. Tuul on sisemaal nõrk, saartel ja rannikul puhub lõunakaarest 3-8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 15 kuni 19 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mandril sajuta. Saartel sajab pärastlõunal kohati hoovihma ja on äikeoht. Puhub lõunakaare tuul 3-9, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 25 kraadi ümbrusse.

Õhtu on Lääne-Eestis pilvisem, sajab hoovihma ja on äikest. Ida pool on pilvekiht õhem ja ilm sajuta. Puhub lõunakaare tuul 3-9, Lääne-Eestis on puhanguid 13, saartel ja rannikul 15 m/s. Äikesepilvede all on veel jõulisemad. Õhutemperatuur on 19 kuni 22 kraadi.

Laupäeva öö on hoovihma ja äikesega. Hommikupoolikul on veel Ida-Eestis sajuhooge ja ka äikest. Keskpäevaks on suurem sadu läbi. Pärastlõunal võib Lääne-Eestis vaid üksik kerge vihmahoog tulla. Lõõtsub tugev läänekaare tuul. Õhusooja ülempiiriks on 20 kraadi.

Pühapäevaks toob madalrõhulohk vihma, tõstab tuule jõuliseks ja ilm on õige kõle.

Uue nädala alguses on sajuhooge hõredamalt. Õhusooja veidi üle 20.