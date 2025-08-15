X!

Kõlvart saab Tallinna suurimas valimisringkonnas kõvemad konkurendid

Eesti
Lasnamäe võimalikud esinumbrid.
Lasnamäe võimalikud esinumbrid. Autor/allikas: ERR
Eesti

Kui varasemalt on teised parteid paljuski loobunud Keskerakonnaga Tallinna suurimas, Lasnamäe valimisringkonnas tõsiselt konkureerimast, saab Mihail Kõlvart sel korral endale tugevamad konkurendid. Nii seavad sotsid oma esinumbriks Marina Kaljuranna, Isamaa ilmselt Jüri Ratase, EKRE Eeva Helme, Eesti 200 Aleksei Jašini ning Reformierakond avaldab oma esinumbri laupäeval.

Valimisringkondi on sügisestel valimistel igas omavalitsuses üks, väljaarvatud Tallinna linnas. Tallinnas on iga linnaosa eraldi ringkond ehk kokku kaheksa ringkonda. Lasnamäe linnaosa ringkonnas väheneb mandaatide arv küll võrreldes eelmiste valimistega kahe võrra ning Kesklinna ja Nõmme linnaosas suureneb mõlemas ühe võrra. Sellele vaatamata tuleb Lasnamäelt 79-liikmelisse Tallinna volikogusse enim ehk 14 saadikut. Selle nimel tasub parteidel pingutada.

Reedel teatas Sotsiaaldemokraatlik Erakond, et nende esinumber Lasnamäel on eurosaadik Marina Kaljuarand. Eelmistel kohalikel valimistel, aastal 2021 oli sotside Lasnamäe esinumber Andrus Vaarik, kel ringkonna suurust arvestades ülemäära hästi ei läinud (590 häält).

Teistest erakondadest, ERR-ile teadaolevalt võib Isamaa oma esinumbriks Lasnamäel seada samuti Euroopa Parlamendi saadiku Jüri Ratase. Samas ei soovinud seda veel kinnitada Isamaa pressiesindaja Viljar Voog. "Me käime kõik linnaosade esinumbrid välja korraga ja enne seda ei saa ma kommenteerida, kes kus kandideerib," lausus ta.

Ratas ise ütles ERR-ile, et välistada seda ei saa ning et seda otsustab lõpuks piirkonna juhatus. Isamaa esimees Urmas Reinsalu kinnitas, et tema isiklikult toetab Ratast Lasnamäe piirkonna esinumbrina.

2021. aastal oli Isamaa esinumber Lasnamäel Tarmo Kruusimäe, kes sai 477 häält.

Reformierakond teatab oma Lasnamäe nimekirja koos esinumbriga laupäeval. Eelmistel kohalikel valimistel oli Reformierakonna esinumber Lasnamäel Viljar Jaamu, kes ka sel korral kandideerib. Lasnamäel kandideerib ka üks minister. Eelmistel valimistel sai reformierakonlastest Lasnamäel aga enim hääli mitte Jaamu (375 häält), vaid Kristina Šmigun-Vähi (1716).

EKRE esinumber Lasnamäel on Eeva Helme, kes lahkus seetõttu ka Lääneranna volikogust, kirjutas end Lääneranna vallast välja ja tegi sissekirjutuse Tallinnasse.

2021. aastal oli esinumber Lasnamäel Mart Helme, kes sai 2485 häält.

Keskerakonna esinumber Lasnamäel on tõenäoliselt Mihhail Kõlvart, kes oli ka 2021. esinumber Lasnamäel. Nelja aasta eest sai ta 27 663 häält. Kokku käis Lasnamäel valimas 47 511 inimest ehk Kõlvart sai üksi 58,2 protsenti ringkonna häältest.

Eesti 200 Lasnamäe esinumber on ilmselt ka Eesti 200 Tallinna linnapeakandidaat Aleksei Jašin. Eelmistel kohalikel valimistel vedas Eesti 200 nimekirja Lasnamäel Ron Luvištšuk, kes aga piirdus 103 häälega.

Parempoolsed oma esinumbrit Lasnamäel veel avaldada ei soovinud. "Parempoolsete Lasnamäe esinumbriks saab inimene, keda lasnamäelased tunnevad ja teavad. Nimekiri pole meil aga veel lõpuni paika pandud. Avalduste kogumine käib, headel inimestel on praegu suurepärane võimalus tulla ja liituda meie nimekirjaga," kommenteeris Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler.

Erakond Eesti rahvuslased ja konservatiivid juht Silver Kuusik ütles, et nende erakond ei ole veel Tallinna nimekirjaga tegelenud. "Meil ei ole Tallinnas ülemäära tugev seis. Ei ole paigas. Ka tallinna linnapeakandidaat ei ole selge," ütles ta.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimised on 19. oktoobril.

Toimetaja: Urmet Kook



