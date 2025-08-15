Riia linna sünnipäeval esitleti Eesti retrobusse

Riia linna sünnipäeva üritused algasid seekord Eesti retrobusside väljapaneku ja sõitudega. Laupäeval jõuavad vanad maanteekuningad Liepajasse. Bussikogu omanik Lux Express on Lätis tegutsenud 30 aastat. Tänu eestlaste nutikusele avati riigisisesed bussiühendused kommertsvedajatele.

Lätlased fännavad vanade autode kogumist ja putitamist, Riia motomuuseum on populaarne kogu Euroopas. Sellist retrobusside kogu aga lätlastel pole. Riia kunstiteatri juures sai õhtupoolikul iga soovija vanu aegu meelde tuletada ja uue bussiga sõidumugavusi võrrelda.

"See on liikumiskultuuri näidis. Ja kultuur on oluline nii liikumises, kujutavas kunstis, teatris või kus iganes," ütles retrobusside kollektsionäär Tõnu Piibur.

Retrobussid veeresid Tallinnast Riiga ühe jutiga, ainult et aega kulus tunni võrra kauem ja väga palav oli. Laupäeval jätkatakse teekonda Liepajasse. Lux Expressi asutaja Hugo Osula kinnitas, et nende ainulaadses kollektsioonis on igast kümnendist üks maanteekuningas.

"Me tahamegi vahest tajuda diislihaisu ja vana bussi värinat ja sõidustiili, millega meie isad ja vanaisad pidid kunagi harjuma. Ja kuigi tänapäeva busside hooldus on diagnostika ja arvutimäng, siis isegi meie nooremad töökojamehed naudivad seda vanaaegse tehnika näppimist, korrashoidmist, sest see on teistsugune maailm kui tänapäeva autotehnika," rääkis Osula.

30 aastat tegutsemist Lätis on andnud Eesti ettevõttele võimaluse arendada riikidevahelisi ühendusi. Koroonajärgsel ajal tõid aga eestlased Lätti lõunanaabrite jaoks uudse lähenemise ühistranspordile ja hakkasid linnadevahelistel liinidel kommertsalustel konkureerima doteeritavate vedajatega.

"Tahtsime ühiselt luua motivatsiooni neile, kes olid harjunud sõitma oma autoga, hakata kasutama ühistransporti. Ja Lux Express oli toona ettevõte, kes hakkas Lätis pakkuma sel tasemel teenindust," ütles Läti endine transpordiminister Talis Linkaits.

Võib-olla rikkusid eestlased Läti konkurentide mugava ärimudeli sellega ära, kuid aeg, mil riik kogu ühistranspordi kinni maksis, näib olevat lõunanaabrite juures jäädavalt möödas.