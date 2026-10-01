Ajateenistusse asumise ajad võivad nihkuda veidi varasemaks

2028. aastast võivad ajateenistusse asumise tähtajad nihkuda nädala võrra varasemaks, et muuta ajateenistuse ja õpingute ühildamine noortele lihtsamaks.

Möödunud nädalal kirjutas ERR rektorite nõukogu pöördumisest kaitse- ja regionaalministrile ning kaitseressursside ametile ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel.

Rektorid palusid 2028. aastast kaaluda varianti, kus talvine ajateenistus algab jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Praeguse seisuga kutsutakse 2027. aastal ajateenistusse 8. ja 34. nädalal ehk vastavalt 22. veebruaril ja 23. augustil.

Talvekutse puhul võib teenistusest naasmine toimuda ajal, mil kevadsemester on juba alanud ja ainetele registreerimine lõppenud. Suvekutse puhul võib naasmine toimuda vahetult enne uue õppeaasta algust.

Tähtajad muutuvad nädala võrra varasemaks

Kaitseministri määruse eelnõu järgi muutuvad 2028. aastast ajateenistusse asumise tähtajad. 8. ja 34. nädala asemel saavad need olema 7. ja 33. nädal.

Tähtaegade nädala võrra varasemaks toomine peaks tegema liikumise hariduse, ajateenistuse ja tööelu vahel noortele lihtsamaks. Eelnõus on märgitud, et uued kuupäevad pole küll päris need, mida rektorite nõukogu soovis, aga muudatus peaks võrreldes 2027. aastaga paremini ühildama ajateenistust kõrgkoolis õppimisega.

Eelnõus seisis, et lisaks kõrgkoolides õppivatele noortele tuleb arvestada ka nendega, kes õpivad kutseõppeasutustes. Nende õppekorraldus võib põhineda õppeperioodidel, moodulitel, praktikal ja töökohapõhisel õppel. See ei pruugi ühtida kõrgkoolide semestrikorraldusega.

Suvekutse mõjutab põllumajandustöid

Samuti tuleb arvestada, kuidas ajateenistusse asumise aeg mõjutab tööturgu ja hooajatöid. "Eelkõige võib suvekutse ajastus mõjutada põllumajandussektorit, kus august on mitme põllumajandustöö seisukohalt intensiivne periood," oli eelnõus kirjas.

Lisaks seisis seal, et ajateenistuse ja haridustee paremat ühitamist ei ole võimalik saavutada üksnes ajateenistusse asumise tähtaegade muutmisega. Selleks on vajalik ka haridusasutuste valmisolek toetada ajateenistusse suunduvaid ja ajateenistusest naasvaid õppureid paindliku õppekorraldusega.

Ka haridusasutustelt oodatakse lahendusi

Haridusasutustelt oodatakse lahendusi, mis võimaldavad ajateenistusse mineval õppuril teha vajalikud õppekorraldusvalikud piisavalt vara, sealhulgas valida või planeerida järgmise õppeperioodi aineid ja kursusi enne ajateenistusse asumist. Samuti tuleb toetada teenistusest naasva noore võimalikult sujuvat õpingute jätkamist sõltumata sellest, kas ta õpib kõrg- või kutsehariduses.

2028. aastal algav ajateenistus kestab 12 kuud. See muudatus rakendub juba tulevast aastast. Eelnõu järgi võimaldab aastane teenistus korraldada terviklikult ajateenijate sõjaväelist baas-, eriala- ja üksuse väljaõpet ning tagada väljaõpetatud isikkoosseisu kasutamise kaitseväe valmisoleku hoidmisel.