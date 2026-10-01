X!

Ajateenistusse asumise ajad võivad nihkuda veidi varasemaks

Eesti
Viru jalaväepataljoni lõpurivistus 10. juunil.
Viru jalaväepataljoni lõpurivistus 10. juunil. Autor/allikas: mil.ee
Eesti

2028. aastast võivad ajateenistusse asumise tähtajad nihkuda nädala võrra varasemaks, et muuta ajateenistuse ja õpingute ühildamine noortele lihtsamaks.

Möödunud nädalal kirjutas ERR rektorite nõukogu pöördumisest kaitse- ja regionaalministrile ning kaitseressursside ametile ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistusse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel.

Rektorid palusid 2028. aastast kaaluda varianti, kus talvine ajateenistus algab jaanuari viimasel nädalal ja suvine augusti esimesel nädalal. Praeguse seisuga kutsutakse 2027. aastal ajateenistusse 8. ja 34. nädalal ehk vastavalt 22. veebruaril ja 23. augustil.

Talvekutse puhul võib teenistusest naasmine toimuda ajal, mil kevadsemester on juba alanud ja ainetele registreerimine lõppenud. Suvekutse puhul võib naasmine toimuda vahetult enne uue õppeaasta algust.

Tähtajad muutuvad nädala võrra varasemaks

Kaitseministri määruse eelnõu järgi muutuvad 2028. aastast ajateenistusse asumise tähtajad. 8. ja 34. nädala asemel saavad need olema 7. ja 33. nädal.

Tähtaegade nädala võrra varasemaks toomine peaks tegema liikumise hariduse, ajateenistuse ja tööelu vahel noortele lihtsamaks. Eelnõus on märgitud, et uued kuupäevad pole küll päris need, mida rektorite nõukogu soovis, aga muudatus peaks võrreldes 2027. aastaga paremini ühildama ajateenistust kõrgkoolis õppimisega.

Eelnõus seisis, et lisaks kõrgkoolides õppivatele noortele tuleb arvestada ka nendega, kes õpivad kutseõppeasutustes. Nende õppekorraldus võib põhineda õppeperioodidel, moodulitel, praktikal ja töökohapõhisel õppel. See ei pruugi ühtida kõrgkoolide semestrikorraldusega.

Suvekutse mõjutab põllumajandustöid

Samuti tuleb arvestada, kuidas ajateenistusse asumise aeg mõjutab tööturgu ja hooajatöid. "Eelkõige võib suvekutse ajastus mõjutada põllumajandussektorit, kus august on mitme põllumajandustöö seisukohalt intensiivne periood," oli eelnõus kirjas.

Lisaks seisis seal, et ajateenistuse ja haridustee paremat ühitamist ei ole võimalik saavutada üksnes ajateenistusse asumise tähtaegade muutmisega. Selleks on vajalik ka haridusasutuste valmisolek toetada ajateenistusse suunduvaid ja ajateenistusest naasvaid õppureid paindliku õppekorraldusega.

Ka haridusasutustelt oodatakse lahendusi

Haridusasutustelt oodatakse lahendusi, mis võimaldavad ajateenistusse mineval õppuril teha vajalikud õppekorraldusvalikud piisavalt vara, sealhulgas valida või planeerida järgmise õppeperioodi aineid ja kursusi enne ajateenistusse asumist. Samuti tuleb toetada teenistusest naasva noore võimalikult sujuvat õpingute jätkamist sõltumata sellest, kas ta õpib kõrg- või kutsehariduses.

2028. aastal algav ajateenistus kestab 12 kuud. See muudatus rakendub juba tulevast aastast. Eelnõu järgi võimaldab aastane teenistus korraldada terviklikult ajateenijate sõjaväelist baas-, eriala- ja üksuse väljaõpet ning tagada väljaõpetatud isikkoosseisu kasutamise kaitseväe valmisoleku hoidmisel.

Toimetaja: Merilin Leetna

Samal teemal

sünnipäevahooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

18:51

Valitsus võib kaaluda kõrge energiahinna mõju leevendamist

18:46

Üle poole ekspertidest ootab Tallinna korterite kallinemist

18:46

Tiitlikaitsja Alcaraz alustas Tokyos raske võiduga

18:44

Hoiuste intressid tõusevad, kuid säästud seisavad endiselt arvelduskontodel

18:42

Helme: vajalik toetus riigieelarvele võib tulla sotsiaaldemokraatidelt

18:40

Päevakaja (01.10.2026 18:00:00)

18:29

Jarmo Reha lavastusest "Elu teatris": oleme omas mahlas

18:23

Kumu uus näitus uurib eestlaste suhteid soome-ugri põlisrahvastega

18:23

EL-i riigid: tagasisaatmiskeskuste loomine edeneb hästi

18:21

Maria Faust: käeluumurd muutis mu karjääri kardinaalselt

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

30.09

Tartu linn soovib ehitada uue silla

07:34

Venemaa ähvardas Ukrainale relvi tootvaid Euroopa ettevõtteid Uuendatud

06:37

Kinnisvara varjatud puudused tekitavad üha enam vaidlusi

08:04

Politico: Pentagon jätab võtmeliitlased NATO kohtumiselt kõrvale

30.09

Läti politsei käis siili ja mägra kaklust lahutamas

10:15

USA-s surma mõistetud naise hukkamine ebaõnnestus

16:04

Vene droon tabas Kiievi tuumainstituudi territooriumi Uuendatud

09:11

Netanyahu ja Modi ülistasid katastroofi ära hoidnud Flydubai pilooti

17:53

Venemaa piirivalve pidas kinni Sillamäe sadamasse suundunud laeva Uuendatud

30.09

USA kohus peatas Tennessee naise hukkamise vahetult enne surmasüsti

ilmateade

SPORT

18:46

Tiitlikaitsja Alcaraz alustas Tokyos raske võiduga

18:18

MM-tiitlit jahtiv Solberg võitis Sardiinia ralli avakatse

17:42

Nishikori tõmbas kodupubliku ees karjäärile joone alla

17:17

Otepää MK-etapp pälvis FIS-i kestlikkusauhinna

loe: kultuur

18:29

Jarmo Reha lavastusest "Elu teatris": oleme omas mahlas

18:23

Kumu uus näitus uurib eestlaste suhteid soome-ugri põlisrahvastega

18:21

Maria Faust: käeluumurd muutis mu karjääri kardinaalselt

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

loe: eeter

17:23

Sulev Valner: ERR teeb väikese eelarvega palju

15:56

Galerii: Klassikaraadio kolis oma stuudio muusikapäeva puhul Tammsaare parki

15:53

Eurovisioonil Horvaatiat esindanud Baby Lasagna esineb veebruaris Tallinnas

15:29

Taimetohter Tiiu Annuk: hilissügis on õige aeg aiakahjuritega võitlemiseks

Raadiouudised

17:30

Riigieelarve arutelu parlamendis ilmselt suuri muutusi ei too

15:45

USA jätab NATO tulevikku arutavalt kogunemiselt kõrvale mitu liitlast, sh Eesti

15:45

Tartu plaanib uut kergliiklussilda Kvissentali ja Supilinna vahele

15:40

Riigil napib raha vananenud IT-süsteemide uuendamiseks

15:35

Vene piirivalve pidas kinni Sillamäele suundunud kaubalaeva

15:25

Raadiouudised (01.10.2026 15:00:00)

12:50

Rootsis ei soovi keegi valitsust kokku panna

12:50

Tallink võib riigitoetuse kadumisel viia mõne laeva Eesti lipu alt ära

12:45

Kutseõppeasutused vajavad uut rahastusmudelit

12:20

Raadiouudised (01.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo