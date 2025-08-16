X!

Euroopa juhid kinnitasid Trumpi-Putini kohtumise järel toetust Ukrainale

Prantsuse president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Friedrich Merz ja Briti peaminister Keir Starmer.
Prantsuse president Emmanuel Macron, Saksa kantsler Friedrich Merz ja Briti peaminister Keir Starmer. Autor/allikas: SCANPIX / AP
Euroopa suurriikide liidrid kinnitasid laupäeval, pärast USA presidendi Donald Trumpi ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini kohtumist Alaskal, et jätkavad ühiselt Ukraina toetamist ja avaldavad Venemaale survet kuni Ukraina sõja lõpuni.

Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni, Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri ja Itaalia peaministri Giorgia Meloni, Poola peaministri Donald Tuski, Soome presidendi Alexander Stubbi ning Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Antonio Costa ühisavaldus tehti pärast seda, kui Trump oli neile Putiniga peetud kõnelustest ülevaate andnud.

Avalduses öeldi, et järgmine samm peab olema kõnelused Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning et nad on valmis Trumpi ja Zelenskiga koostööd tegema kolmepoolse tippkohtumise nimel Euroopa toetusel.

Pärast Putiniga peetud kõnelusi ütles Trump, et Ukraina peaks Venemaaga sõja lõpetamiseks kokkuleppele jõudma. Tema sõnul on ta Venemaa juhiga nõus, et parim viis selleks on minna otse rahulepingut sõlmima, mitte relvarahu kaudu, millele Kiiev ja tema Euroopa liitlased on seni vastu seisnud.

Euroopa avalduses öeldi, et Ukrainal peavad olema oma territoriaalse terviklikkuse kaitsmiseks raudkindlad julgeolekugarantiid.

"Ukraina ülesanne on langetada otsuseid oma territooriumil. Rahvusvahelisi piire ei tohi jõuga muuta," rõhutasid Euroopa liidrid. "Meie toetus Ukrainale jätkub. Oleme kindlalt otsustanud teha rohkem, et hoida Ukraina tugevana, et saavutada võitluse lõpp ja õiglane ning püsiv rahu," seisis avalduses.

"Nii kaua kui tapmised Ukrainas jätkuvad, oleme valmis avaldama Venemaale survet. Jätkame sanktsioonide ja laiemate majandusmeetmete tugevdamist, et avaldada survet Venemaa sõjamajandusele, kuni saavutatakse õiglane ja püsiv rahu," lubasid avaldusega ühinenud juhid.

Kallas: Ukraina sõja lõpetamisel on ülioluline roll USA-l

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles laupeäval tehtud avalduses, et USA presidendi Donald Trumpi otsusekindlus on Ukraina sõja lõpetamisel ülioluline ning lubas asuda tööle Venemaa-vastaste sanktsioonide 19. paketi kallal.

"Kuid karm reaalsus on see, et Venemaal pole kavatsust seda sõda niipea lõpetada. Isegi delegatsioonide kohtumise ajal algatas Venemaa Ukraina vastu uusi rünnakuid. Putin venitab jätkuvalt läbirääkimistega ja loodab pääseda puhtalt. Ta lahkus Anchorage'ist ilma tapmise lõpetamiseks mingeid lubadusi andmata," tõdes Kallas.

"USA-l on võim sundida Venemaad tõsiselt läbirääkimisi pidama. EL teeb Ukraina ja USA-ga koostööd, et Venemaa agressioon ei oleks edukas ja et igasugune rahu oleks jätkusuutlik. Moskva ei lõpeta sõda enne, kui ta mõistab, et see ei saa jätkuda. Seega jätkab Euroopa Ukraina toetamist, sealhulgas töötades 19. Venemaa sanktsioonide paketi kallal," lubas EL-i välispoliitikajuht.

"Euroopa julgeolek ei ole läbirääkimiste teema," rõhutas Kallas. "Sõja tegelik põhjus on Venemaa imperialistlik välispoliitika, mitte kujuteldav tasakaalustamatus Euroopa julgeolekuarhitektuuris," lisas ta.

Toimetaja: Mait Ots

