PTA kehtestas Eesti suurima seafarmi ümbruses kuuks ajaks viibimiskeelu

Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) kehtestas sigade Aafrika katku ennetamiseks Eesti suurima, 50 000 seaga farmi Ekseko ümbruses viibimiskeelu. Farmis suri kaheksa siga, kuid sigade Aafrika katku tunnuseid neilt ei leitud.

Ekseko seakasvatuse ümbruses kehtestatud viibimiskeeld tähendab, et farmi territooriumil ja selle ümbruses võib viibida vaid tööülesannete täitmiseks ja katku ohjamiseks. Viibimiskeeluala tähistatakse infotahvlitega.

Kõrvaliste isikute farmi lähedusse sattumisel suunab farmi esindaja territooriumilt välja. Juhul kui suunist ei kuulata, pöördub farmi töötaja politsei poole, kes suunab viibimiskeelu alale loata siseneja eemale.

Viibimiskeeld algab laupäeval kell 17.00 ja kehtib kuni 16. septembrini kell 17.00 või edasiste korraldusteni. Viibimiskeeld kehtestatakse farmi territooriumil ja selle vahetus läheduses vastavalt korrakaitseseaduse paragrahv 44 alusel, teatas PTA.

Lisaks Ekseko farmile valmistab PTA viibimiskeeldu ette ka kuni 10 000 seaga koduseafarmidele. Amet analüüsib järgnevate piirangute kehtestamist lähtuvalt ohuprognoosist.

"Ekseko on Eesti suurim ja Baltikumi üks suurimaid seafarme, kus korraga on umbes 50 000 siga. Taud Ekseko farmis oleks ettevõttele suur hoop, millest taastumine võtaks aastaid," selgitas PTA peadirektor Raimo Heinam.

Maag Agro juhatuse liikme Priit Dreimanni sõnul kahtlustati reedel loomadel esinenud haigustunnuste alusel Ekseko seafarmis sigade Aafrika katku nakatumist, mille LABRIS-e uuringud siiski välistasid. Kokku leiti surnuna kaheksa siga, kelle organeid analüüsiti, kõik PCR testide tulemused olid negatiivsed.

"Viibimiskeelu kehtestamine aitab takistada taudi levikut farmi. Nakkuse levimine Eksekosse oleks suureks löögiks kogu Eesti seatootmisele, mõjutades väga suurel määral meie isevarustatust ja toidujulgeolekut. Palume inimestel seafarmide lähedusse mitte tulla. Nii saame üheskoos seakatku levikule piiri panna," lausus Dreimann.

Ka väga hästi juhitud ja parimate bioohutusmeetmetega farmides hukkub erinevatel põhjustel kogu kasvuperioodi jooksul 2 kuni 5 protsenti sigadest. Ekseko farmi sigade tegelik hukkumise põhjus on väljaselgitamisel.