X!

Eelarvenõukogu on eelarvereeglite nõuete leevendamise suhtes kriitiline

Majandus
20-eurone pangatäht
20-eurone pangatäht Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Eelarvenõukogu ei toeta kavandataval kujul riigieelarve seaduse muutmist, nimetades seda kodumaiste eelarvereeglite põhinõuete järjekordseks leevendamiseks.

"Tegemist oleks juba kolmanda reeglite leevendamisega pärast struktuurse tasakaalu nõude lisamist Eesti riigieelarve seadusesse 2014. aastal. Seejuures olid eelarvereeglite nõuded aastatel 2020‒2023 peatatud. Kodumaist eelarvereeglit asutakse taas kord leevendama vaatamata sellele, et kaitsekulude vabastusklausel juba võimaldab 2025.-2028. aastaks täiendavat paindlikkust võrreldes kehtivate reeglitega," kirjutab eelarvenõukogu rahandusministeeriumile saadetud arvamuses.

Eelarvenõukogu märgib, et pärast möödunud aastal jõustunud Euroopa Liidu majandusjuhtimise raamistiku reformi on kodumaistel eelarvereeglitel eelarvedistsipliini hoidmisel veelgi suurem roll, mistõttu peaksidki Eesti eelarvereeglid olema nõudlikumad kui miinimumnõuded.

Nõukogu toob välja, et reeglid, mille kohaselt ei tohi eelarvepuudujääk ületada kolme protsenti ja võlakoormus 60 protsenti SKP-st on mõeldud eelkõige suurte poliitikavigade vältimiseks ega pruugi olla piisavaks orientiiriks üksiku riigi vaatest.

Eelarvenõukogu hinnangul peaks eelarvereeglid koosnema nõudest iga-aastase struktuurse eelarvepositsiooni suurusele ja võlapiirist, mille ületamisel muutuks reegel nõudlikumaks, aeglustades nii võlakoormuse edasist kasvu.

"Riigieelarve seaduses kavandatavate muudatuste järgi tohiks struktuurne puudujääk ulatuda kuni 1,5 protsendini SKP-st aastas, kui Eesti riigivõlg on alla 30 protsendi SKP-st (ja riigirahanduse pikaajalise jätkusuutlikkusega seotud riskid väikesed) ning kuni 1 protsendini SKP-st, kui Eesti riigivõlg ületab 30 protsenti SKP-st," leiab eelarvenõukogu.

Riigivõla viimase aja kiire kasvuga arvestades on 30 protsendile SKP-st seatud võlapiir nõukogu hinnangul sobival tasemel.

"Eelarvenõukogu ettepanekul võiks aga juhul, kui Eesti riigi võlakoormus on ületanud 30 protsenti SKP-st, olla suurima lubatud struktuurse eelarvepuudujäägi suurus mitte 1 protsent SKP-st aastas, vaid 0,5 protsenti SKP-st. Sellise nõudlikkusega reegel sisaldub ka hetkel kehtivas eelarveseaduses," märgib nõukogu.

Ühtlasi juhib eelarvenõukogu tähelepanu, et eelarveseaduse muutmine langeb ajale, mil Eesti on taotlenud kaitsekulude suurendamiseks riigipõhist eelarvereeglite vabastusklauslit. Selle lõppemise järel tuleks aga naasta eelarvereeglite põhimõtete juurde, mis võib 2020.-2023. aasta kogemuse põhjal kujuneda valulikuks.

Seetõttu peaks nõukogu hinnangul lisama seadusesse sätte, et vabastusklausli jõustumisel peaks valitsus ka kohe selgitama, kuidas tagatakse klausli aluseks olevate erakorraliste olude lõppemisel eelarve taas nõuetega vastavusse viia.

Seadusemuudatus seab uued ülesanded ka eelarvenõukogule, mille osas nõukogul täiendavaid ettepanekuid ei ole. Nende osana hindaks eelarvenõukogu edaspidi mitte ainult kodumaiste eelarvereeglite täitmist, vaid ka Eesti riigirahanduse vastavust Euroopa Liidu eelarvereeglite nõuetele.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

14:17

Tehisaru aitab disainida iga patsiendi jaoks sobivaid luuimplantaate

14:10

Eelarvenõukogu on eelarvereeglite nõuete leevendamise suhtes kriitiline

13:55

Suri näitleja Terence Stamp

13:54

Vähepakkumisest loobumine meretuule arendajaid projekte veel seiskama ei pannud

13:53

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

13:53

Sõrski: Ukraina rakendab juba tänavu võitlusse 15 000 maismaa robotit

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:26

Kõik eurosaadikud kandideerivad kohalikel valimistel Uuendatud

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:39

Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

17.08

Euroopa liidrid osalevad esmaspäeval Zelenski ja Trumpi kohtumisel Uuendatud

17.08

Sõja 1271. päev: Ukraina relvajõud teatasid edusammudest Donetskis Uuendatud

17.08

Witkoff: Putin nõustus tippkohtumisel Ukraina julgeolekugarantiiga

17.08

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

05:06

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

17.08

Maagi seakasvatuse juht: tahaks loota, et inimesed saavad aru asja tõsidusest

17.08

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

11:45

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

17.08

Eesti-Läti elektriühenduse mastaap tekitab saarlastes vastuseisu

ilmateade

loe: sport

14:20

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

13:48

Markus Kajak võitis kardispordi Saksamaa meistrivõistluste etapi Kerpenis

13:20

Rannatennise GP-etapi võitsid Kalle ja Sepp ning Susi ja Tarkus

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

loe: kultuur

13:55

Suri näitleja Terence Stamp

13:53

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

12:37

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

12:33

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

loe: eeter

12:33

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

11:54

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

11:07

Koomik Endrik Puntso: kümne aastaga saad aru, mida sul on rahvale pakkuda

17.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Andrus Kivirähkile

Raadiouudised

12:40

Teisest pensionisambast lahkub igal aastal 15 000 inimest

12:40

Šokolaadi kõrge hind jääb mitmeks aastaks püsima

12:35

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

12:20

Raadiouudised (18.08.2025 12:00:00)

10:30

Vabaerakond läheb KOV-valimistel välja oma nimekirjadega

10:25

Ukraina president sõidab kohtuma USA presidendi Donald Trumpiga

09:20

Raadiouudised (18.08.2025 09:00:00)

17.08

Eestis on nikotiinivõõrutuseks kasutatavad energia- ja maitsepadjad ebapopulaarsed

17.08

Kikepera taassoostamisega alustatakse pärast keskkonnaagentuuri hinnangut

17.08

Tallinn on paigaldanud tänavatele paarsada uut prügikasti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo