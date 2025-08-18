Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast kõnelusi Valges Majas, et on valmis kohtuma Vladimir Putiniga lõpetamaks Venemaa sissetungi. Ta lisas, et USA ja Euroopa liitlased vormistavad kiiresti julgeolekugarantiid, kui Moskvaga kindlustatakse rahulepe. President Donald Trump ei välistanud USA vägede saatmist Ukrainasse potentsiaalse rahulepingu säilitamiseks.

"Kinnitasin – ja kõik Euroopa liidrid toetasid mind – valmisolekut kahepoolseks kohtumiseks Putiniga," ütles Zelenskõi Ukraina meediale Valge Maja ees pärast kõnelusi mitme Euroopa liidri ja USA presidendi Donald Trumpiga.

"Tõenäoliselt otsustavad julgeolekugarantiide üle meie partnerid ja detaile tuleb üha juurde," rääkis Zelenskõi ajakirjanikele.

"Need plaanid vormistatakse mingil moel järgmise nädala või kümne päeva jooksul," ütles president.

"Kohtumiste lõpus helistasin ma president Putinile ja alustasin ettevalmistusi kohtumiseks Putini ja Zelenskõi vahel. Asukoht selgub hiljem," ütles USA president Donald Trump pärast Zelenskõi ja Euroopa liidrite võõrustamist Valges Majas.

"Pärast selle kohtumise toimumist on meil kolmepoolne kohtumine, mis hõlmaks kahte presidenti ja mind ennast," lisas USA president.

Euroopa juhtidega vesteldes ütles Trump, et eelistaks Ukrainas kohest relvarahu

Trump ütles ka, et tahab proovida korraldada Zelenski ja Putiniga kolmepoolse kohtumise ning ütles, et tal on tunne, et "nad leiavad mingi lahenduse".

Lõppkokkuvõttes on see otsus, mille saavad teha ainult Zelenski ja Ukraina rahvas, kes teevad Putiniga kokkuleppe sündimisel koostööd, ütles Trump.

Kui soovitakse, võib ka tema seal osaleda.

"Me kõik eelistaksime ilmselgelt viivitamatut relvarahu, samal ajal kui töötame püsiva rahu nimel, ja võib-olla midagi sellist võiks juhtuda. Praeguse seisuga seda pole," ütles Trump.

Venemaa aktsepteerib Ukraina julgeolekugarantiisid, ütles Trump

Trump ütles, et reedene Alaska tippkohtumine Putiniga kinnitas tema veendumust, et rahu on käeulatuses.

"Märkimisväärse sammuna" nõustus Putin, et Venemaa aktsepteerib Ukraina julgeolekugarantiisid, ütles Trump.

Trump ei välistanud USA vägede saatmist Ukrainasse

Trump ei välistanud USA vägede saatmist Ukrainasse potentsiaalse rahulepingu säilitamiseks. "Me anname teile sellest teada, võib-olla hiljem täna," ütles Trump.

Trumpi avatus Ameerika vägede Ukraina territooriumile lubamisele võib kaasa tuua suure muutuse, kuna Ukraina peab julgeolekugarantiisid Venemaaga sõlmitava võimaliku rahulepingu jaoks äärmiselt oluliseks.

Trump ütles, et Euroopa võtab rahu tagamisel juhtrolli, kuid USA on kaasatud.

"Nad on esimene kaitseliin, sest nad on seal, Euroopa, aga meie aitame neid. Samuti oleme kaasatud," ütles ta.

Trump ütles, et kui rahuleping sõlmitakse, siis see püsib.

"Ma arvan, et kui me suudame rahu saavutada, siis see toimib. Mul pole selles kahtlustki," ütles ta.

Putin ja Trump arutasid Venemaa ja Ukraina otsekõneluste ideed

Venemaa president Vladimir Putin ütles esmaspäeval telefoni teel Donald Trumpile, et on avatud ideele otsekõnelusteks Ukrainaga, teatas Kremli nõunik Juri Ušakov, keda tsiteeris venelaste uudisteagentuur TASS.

"Edasise telefonivestluse käigus avaldasid Vladimir Putin ja Donald Trump toetust otsekõneluste jätkamisele Venemaa ja Ukraina delegatsioonide vahel. Sellega seoses arutati eelkõige ideed, et oleks vaja uurida Ukraina ja Vene poole esindajate taseme tõstmise võimalust, mille seas nende esindajate taset, kes osalevad eelnimetatud otsekõnelustel," täpsustas Ušakov.

Ka Saksamaa kantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeval, et Vladimir Putin nõustus telefonikõnes Trumpiga kohtuma Zelenskiga kahe nädala jooksul.

"Ameerika president rääkis Venemaa presidendiga ja leppis kokku, et järgmise kahe nädala jooksul toimub kohtumine Venemaa presidendi ja Ukraina presidendi vahel," kinnitas Merz ajakirjanikele pärast Valge Maja kõnelusi.

Stubb: näis, kas Putin julgeb kohtumisele tulla

Soome president Alexander Stubb hoiatas esmaspäeval Washingtonis, et tema Venemaa ametivend Vladimir Putin ei ole usaldusväärne.

Stubb tegi avalduse pärast kohtumist Valges Majas USA presidendi, Ukraina riigipea ja Euroopa liidritega.

"Putinit saab harva usaldada. Nii et nüüd jääb üle oodata, kas tal on julgust tulla seda tüüpi kohtumisele. Kas tal on julgust tulla kohtumisele või mängib ta jälle ajale?" ütles Stubb Soome ajakirjanikele.

Stubbi sõnul sai Zelenski ja Putini omavaheline kohtumine kinnituse, kui Trump helistas arutelu ajal Venemaa riigipeale. Pärast kahepoolset kohtumist on kavas korraldada kolmepoolne tippkohtumine, kus osalevad Zelenski, Putin ja Trump.

Kohtumise koht ja aeg on Stubbi sõnul veel lahtine, kuid eesmärk on see korraldada võimalikult kiiresti ja loodetavasti juba paari nädala jooksul.

"Kolmepoolne kohtumine võiks toimuda üsna pea pärast Zelenski ja Putini kohtumist," lisas Stubb.

"Jääb näha, kas tal on julgust tulla seda tüüpi kohtumisele või kolmepoolsele kohtumisele või mängib Putin jälle ajale. Kui ta mängib ajale, siis otsime koos uusi lahendusi," kordas Stubb.

Stubbi sõnul lepiti kõne Putinile kohtumisel ühiselt kokku.

"President Trump pidas heaks mõtteks, et ta teavitaks olukorrast Putinit ja teeks ettepaneku justnimelt kahepoolseks kohtumiseks, mida ta oli eelnevalt Zelenskiga arutanud," kirjeldas Soome riigipea.

Stubbi hinnangul oli päev Washingtonis konstruktiivne ja töine. Presidendi sõnul astuti kohtumisel kolm sammu edasi võrreldes Alaskaga, kus Trump ja Putin eelmisel nädalal kohtusid.

Stubb rääkis, et arutelude tulemuseks oli kolm konkreetset asja: Zelenski ja Putini kohtumine ning sellele järgneva kolmepoolse kohtumise kokkuleppimine ning Euroopa ja USA ühised julgeolekugarantiid, mille väljatöötamist alustati kohe.

Soome riigipea ei rääkinud palju sellest, milliseid julgeolekugarantiisid juhid arutasid.

Trump ütles pärast kohtumist sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et Euroopa riigid vastutaksid julgeolekugarantiide eest, mida USA koordineeriks.

"Lepiti kokku julgeolekugarantiides, mille detaile hakatakse nüüd läbi vaatama," ütles Stubb

Pressikonverents kulges sõbralikult

Enne kohtumist andsid Trump ja Zelenski koos Ovaalkabinetis pressikonverentsi.

Trump tänas Zelenskit USA-s viibimise eest ja ütles, et Venemaa ja Ukraina vahelise sõja lõpetamiseks tehakse edusamme. Ta lisas, et tal oli Putiniga väga hea kohtumine ja on suur võimalus, et sellest midagi välja tuleb.

Ovaalkabinetis Trumpi kõrval istudes tänas Ukraina president USA presidenti tema isiklike pingutuste eest Venemaa sõja peatamiseks Ukrainas.