Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht

Foto: Siim Lõvi /ERR
Teisipäeval liigub Skandinaavia madalrõhuala lohk üle Soome lahe lõuna poole, tuues päevaks sajuhood ka Eestisse. Samal ajal laieneb Islandi kohal oleva kõrgrõhuala serv üle Norra ning madal- ja kõrgrõhkkonna vahel saabub Skandinaaviasse külm õhumass.

Teisipäeva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja paiguti udutab. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul võib kohati vähest vihma sadada ja seda just Põhja-Eestis. Läänekaare tuul puhub 2-7, rannikul puhanguti 11 m/s ning sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Päeval sajab juba mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare, saartel ja rannikul ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtu on valdavalt pilves ja endiselt sajab mitmel pool hoovihma, Virumaal on ka äikeseoht. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ja sooja on kuni 20 kraadi.

Ilm kolmapäeval peaks tulema laialdaselt päikesepaisteline ja võib olla vaid lühiajalisi vihmasahmakaid. Tuul puhub mõõdukalt ning sooja on öösel 6 kuni 12 kraadi, päeval 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäeva öö on veelgi jahedam, maapinna lähedal võib õhutemperatuur langeda ka 0 kraadini, päeval on sooja keskmiselt 16 kraadi. Ilm peaks tulema valdavalt sajuta ja nõrga tuulega.

Reedel ja laupäeval sajab aga taas hoovihma, öösel on sooja kuni 3 kuni 9, päeval kuni 18 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

