Teisipäeval sajab mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht
Teisipäeval liigub Skandinaavia madalrõhuala lohk üle Soome lahe lõuna poole, tuues päevaks sajuhood ka Eestisse. Samal ajal laieneb Islandi kohal oleva kõrgrõhuala serv üle Norra ning madal- ja kõrgrõhkkonna vahel saabub Skandinaaviasse külm õhumass.
Teisipäeva öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja paiguti udutab. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on 8 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.
Hommikul võib kohati vähest vihma sadada ja seda just Põhja-Eestis. Läänekaare tuul puhub 2-7, rannikul puhanguti 11 m/s ning sooja on 13 kuni 18 kraadi.
Päeval sajab juba mitmel pool hoovihma ja on äikeseoht. Puhub läänekaare, saartel ja rannikul ka põhjatuul 3-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.
Õhtu on valdavalt pilves ja endiselt sajab mitmel pool hoovihma, Virumaal on ka äikeseoht. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, rannikul puhanguti kuni 12 m/s ja sooja on kuni 20 kraadi.
Ilm kolmapäeval peaks tulema laialdaselt päikesepaisteline ja võib olla vaid lühiajalisi vihmasahmakaid. Tuul puhub mõõdukalt ning sooja on öösel 6 kuni 12 kraadi, päeval 15 kuni 18 kraadi.
Neljapäeva öö on veelgi jahedam, maapinna lähedal võib õhutemperatuur langeda ka 0 kraadini, päeval on sooja keskmiselt 16 kraadi. Ilm peaks tulema valdavalt sajuta ja nõrga tuulega.
Reedel ja laupäeval sajab aga taas hoovihma, öösel on sooja kuni 3 kuni 9, päeval kuni 18 kraadi.
Toimetaja: Johanna Alvin
Allikas: "Aktuaalne kaamera"