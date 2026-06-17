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Neljapäeval sajab kohati hoovihma

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Lääne- ja Lõuna-Euroopat kattis kolmapäeval kõrgrõhuala (K) ning sooja oli kohati isegi üle 30 kraadi. Sellesama kõrgrõhuala serv laieneb neljapäeval ka Baltimaade kohale ja sajune madalrõhuala eemaldub. Kui öösel sajab veel Ida-Eestis vihma, siis hommikuks sajupilved taanduvad. Ennelõuna on sajuta, kuid pärastlõunal on siiski kohati hoovihma võimalus.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, Eesti idaservas on taevas pilvisem ja mitmel pool sajab vihma. Puhub loode- ja läänetuul 3-11, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 9 kuni 14 kraadi.

Hommik on peamiselt sajuta. Puhub mõõdukas loode- ja läänetuul ja õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Päeval sajab Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati hoovihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, puhanguti kuni 13 m/s. Ja sooja on 18 kuni 23, rannikul kohati 15 kraadi.

Õhtu on vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Läänekaare tuul puhub 3-7, rannikul iiliti 13 m/s ja sooja on kuni 19 kraadi.

Reede öö on olulise sajuta, päev toob sajuseid rünkpilvi Kesk- ja Lõuna-Eestisse ja läänekaare tuul puhub mõõdukalt. Öösel on 9 kuni 14, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Laupäeval on sajuvõimalus väga väike, tuul on tasane ja päevane õhusoe võib kerkida kuni 26 kraadini. Tuulepealsel rannikul on endiselt jahedam. Ka pühapäev tuleb soe, kuid lisanduvad hoo- ja äikesevihmad ning tuul tugevneb. Esmaspäev peaks prognoosi järgi tulema sajuta ja päevane õhusoe kerkib taas 20 kraadi kanti ja pisut üle selle.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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