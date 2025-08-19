X!

ERR Washingtonis: Trump alustas Putini ja Zelenski kohtumise korraldamist

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump
Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz/Pool via CNP
Välismaa

USA president Donald Trump arutas esmaspäeval Valges Majas koos Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja teiste Euroopa liidritega Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide üle. Pärast kohtumist teatas Trump, et korraldab Putini ja Zelenski vahelise kahepoolse kohtumise, mis võib aset leida juba lähinädalatel.

Trump kohtus esmaspäeval Washingtonis Ukraina president Zelenskiga ning istus hiljem ühise laua taha ka Euroopa ja NATO liitlastega.

Arutelu keskmes olid sõja lõpetamine Ukrainas ning julgeolekugarantiide tagamine. Trumpi sõnul on Ameerika Ühendriigid valmis koos eurooplastega panustama.

"Euroopa riigid võtavad enda kanda suure osa koormast. Me aitame neid ja tagame, et kõik saab olema väga turvaline," märkis Trump.

Valge Maja ees ajakirjanikega rääkinud Zelenski kirjeldas kohtumist Trumpiga sisukana. Ta tänas Washingtoni saabunud Euroopa liidreid ja lisas, et liitlased seisavad tugevalt Ukraina selja taga.

Zelenski sõnul on suur edasiminek, et Ameerika Ühendriigid on valmis julgeolekugarantiidesse panustama.

"Peamiseks küsimuseks oli julgeolekugarantiide üle arutamine, mis on lähtekoht sõja lõpetamiseks. Teisisõnu, alustame sellest, mis peaks olema lõppeesmärk ehk kaitse. On tähtis, et Ameerika Ühendriigid annavad selge signaali, et nad on nende hulgas, kes aitavad, koordineerivad ja osalevad Ukraina julgeolekugarantiide loomisel. Usun, et see on suur samm edasi," rõhutas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul töötatakse tõenäoliselt Kiievile mõeldud julgeolekugarantiid välja järgmise kümne päeva jooksul.

"Julgeolekugarantiid otsustatakse suure tõenäosusega meie partnerite poolt, detaile tuleb järjest juurde ning kõik vormistatakse mingil kujul ka kirjalikult nädala või kümne päeva jooksul," lisas Zelenski.

Ka NATO peasekretär Mark Rutte kiitis Fox Newsile antud intervjuus Trumpiga peetud kohtumist. Rutte sõnul arutatakse julgeolekugarantiide detaile juba peagi ning kaalutakse ka artikkel viie laadseid kokkuleppeid:

"Peab olema lõplik ja ühemõtteline, et Venemaa ei saa pärast rahulepet enam mitte kunagi haarata isegi üht ruutmiili Ukraina territooriumist. Kõik detailid tuleb nüüd lõpuni läbi töötada," lausus Rutte.

Kohtumiste lõppedes ütles Trump, et helistas Venemaa režiimi juhile ja hakkas korraldama Vladimir Putini ja Zelenski kohtumist. Sellele järgneks kolmepoolne tippkohtumine, kus osaleks ka Trump ise.

Washingtonis läbirääkimiste laua taga viibinud Saksamaa kantsleri Friedrich Merz sõnas, et kohtumine Putini ja Zelenski vahel võib aset leida juba kahe nädala jooksul.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

06:52

ERR Washingtonis: Trump alustas Putini ja Zelenski kohtumise korraldamist

06:52

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Ossinovski, Kase, Lippus, Jašin

06:31

Soomaa loomapidajad on hädas huntidega

06:12

Venemaa ründas Ukrainat droonide ja rakettidega

04:59

Laane viib tervisekassa nõukogu ette kriisist väljumise ettepanekud

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18.08

Sõja 1272. päev: Trump pani taas surve sõja lõpetamise eest Ukrainale Uuendatud

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

18.08

Vene oht ajendab kaaluma Raudse Reini raudteeliini taaselustamist

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

18.08

Tervisekassa kaalus kontoripinda valides ka Golden Gate'i arendust

18.08

Martin Helme: meedia reaktsioonid Trumpi ja Putini kohtumisele on olnud paanilised

17.08

Sõerd: tulumaksu tõstmise asemel saaks loobuda hoopis maksuvaba tulu tõusust

18.08

Pankade välja antud kodulaenude käive püstitas juunis rekordi

17.08

Turbas asuv mootorispordi muuseum paneb suve lõpus uksed kinni

ilmateade

loe: sport

18.08

Ronimisliit Balti MV-st: oleme otsinud võimalusi, kuidas koos areneda

18.08

Vesik Eesti rannavõrkpalli seisust: oleme tugev Euroopa keskmik

18.08

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

18.08

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

loe: kultuur

18.08

"Pahalased 2" on kolmandat nädalavahetust järjest Eesti kinolevi tipus

18.08

Suri näitleja Terence Stamp

18.08

Animisti peakorraldaja Mari Kivi: 3D tegi animatsioonis oma ringi ära, nüüd on käsitöö tagasi

18.08

Tallinnas algab kuuajane lühietenduste festival

loe: eeter

18.08

Imbi Paju: ema ränk elusaatus mõjutas kogu meie peret

18.08

Uus draamasari avab Leonard Coheni erilise armastusloo

18.08

Eesti teadlased loovad eakatele autojuhtidele enesetestimise rakendust

18.08

Koomik Endrik Puntso: kümne aastaga saad aru, mida sul on rahvale pakkuda

Raadiouudised

18.08

Päevakaja (18.08.2025 18:00:00)

18.08

Justiitsministeerium seab nõusolekuseaduse sihiks jah-mudeli

18.08

Jahimehed saavad metssigade küttimiseks kümme drooni

18.08

Asjatundjad hoiatavad: India ja Hiina rahastavad naftaostudega Putini sõjamasinat

18.08

Eesti ja Rootsi vanglarendileping eeldab Rootsi põhiseaduse muutmist

18.08

Streigiähvardus: haridustöötajad ootavad valitsuselt lubatud palgatõusu

18.08

Raadiouudised (18.08.2025 15:00:00)

18.08

Teisest pensionisambast lahkub igal aastal 15 000 inimest

18.08

Šokolaadi kõrge hind jääb mitmeks aastaks püsima

18.08

Eesti valik: 79 pagulast, ekspertide lähetamine või miljonimakse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo