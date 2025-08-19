ERR Washingtonis: Trump alustas Putini ja Zelenski kohtumise korraldamist

USA president Donald Trump arutas esmaspäeval Valges Majas koos Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja teiste Euroopa liidritega Ukrainale pakutavate julgeolekugarantiide üle. Pärast kohtumist teatas Trump, et korraldab Putini ja Zelenski vahelise kahepoolse kohtumise, mis võib aset leida juba lähinädalatel.

Trump kohtus esmaspäeval Washingtonis Ukraina president Zelenskiga ning istus hiljem ühise laua taha ka Euroopa ja NATO liitlastega.

Arutelu keskmes olid sõja lõpetamine Ukrainas ning julgeolekugarantiide tagamine. Trumpi sõnul on Ameerika Ühendriigid valmis koos eurooplastega panustama.

"Euroopa riigid võtavad enda kanda suure osa koormast. Me aitame neid ja tagame, et kõik saab olema väga turvaline," märkis Trump.

Valge Maja ees ajakirjanikega rääkinud Zelenski kirjeldas kohtumist Trumpiga sisukana. Ta tänas Washingtoni saabunud Euroopa liidreid ja lisas, et liitlased seisavad tugevalt Ukraina selja taga.

Zelenski sõnul on suur edasiminek, et Ameerika Ühendriigid on valmis julgeolekugarantiidesse panustama.

"Peamiseks küsimuseks oli julgeolekugarantiide üle arutamine, mis on lähtekoht sõja lõpetamiseks. Teisisõnu, alustame sellest, mis peaks olema lõppeesmärk ehk kaitse. On tähtis, et Ameerika Ühendriigid annavad selge signaali, et nad on nende hulgas, kes aitavad, koordineerivad ja osalevad Ukraina julgeolekugarantiide loomisel. Usun, et see on suur samm edasi," rõhutas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul töötatakse tõenäoliselt Kiievile mõeldud julgeolekugarantiid välja järgmise kümne päeva jooksul.

"Julgeolekugarantiid otsustatakse suure tõenäosusega meie partnerite poolt, detaile tuleb järjest juurde ning kõik vormistatakse mingil kujul ka kirjalikult nädala või kümne päeva jooksul," lisas Zelenski.

Ka NATO peasekretär Mark Rutte kiitis Fox Newsile antud intervjuus Trumpiga peetud kohtumist. Rutte sõnul arutatakse julgeolekugarantiide detaile juba peagi ning kaalutakse ka artikkel viie laadseid kokkuleppeid:

"Peab olema lõplik ja ühemõtteline, et Venemaa ei saa pärast rahulepet enam mitte kunagi haarata isegi üht ruutmiili Ukraina territooriumist. Kõik detailid tuleb nüüd lõpuni läbi töötada," lausus Rutte.

Kohtumiste lõppedes ütles Trump, et helistas Venemaa režiimi juhile ja hakkas korraldama Vladimir Putini ja Zelenski kohtumist. Sellele järgneks kolmepoolne tippkohtumine, kus osaleks ka Trump ise.

Washingtonis läbirääkimiste laua taga viibinud Saksamaa kantsleri Friedrich Merz sõnas, et kohtumine Putini ja Zelenski vahel võib aset leida juba kahe nädala jooksul.