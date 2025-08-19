Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa sõnul ei maksa pärast viimaseid arenguid veel hõisata, kuid natuke on olukord läinud Ukraina vaatest paremaks. Esiteks on USA väga oluliselt lähenenud Euroopale ning teine suur muutus on toimunud president Donald Trumpi suhtumises, mistõttu saab ka Venemaa president aru, et tal pole enam aega manipuleerida reaalset lahendust pakkumata.

"Venemaa president on kinnitanud, et ta on valmis kohtuma Ukraina presidendi ja USA presidendiga. See on päris suur muutus, sest veel eilne Vene meedia jättis mulje, et see võimalus ei ole Venemaa presidendi jaoks tõsiselt võetud."

Saks tõi välja, et Ukraina tegi enne Washingtoni kohtumist targa käigu kui ütles, et lahendab territoriaalküsimused kahepoolsetel otsekõnelustel Venemaaga. See jättis USA-le ja Euroopale vabad käed, et läbi rääkida Ukrainale pakutavad julgeolekugarantiid.

Julgeolekuekspert lisas, et Putini ja Zelenski võimalik kohtumine ise ei tähenda veel lahendust ja et lahendus peaks olema Ukrainale nii palju sobiv, et see ei tähendaks sisulist kapituleerimist Venemaa ees. Saksa sõnul on pärast Alaska ja Washingtoni kohtumisi kogu protsessis toimunud siiski kaks põhimõttelist muutust.

"Esimene väga põhimõtteline muutus on selles, et Euroopa ja USA tegutsevad ühiselt. Lõppeesmärgi saavutamise nimel on alanud tõsine strateegiline koostöö, mida viimase kolme aasta jooksul sellisel kujul pole olnud. Ja see on Venemaa jaoks esimene kaotus ja kõige suurem valearvestus. Üritades president Trumpiga manipuleerida on saavutatud see, et USA on väga oluliselt lähenenud Euroopale."

Kui USA ja Euroopa koostöö veelgi süveneb, kahandab see Saksa sõnul Venemaa võimalusi mingit endale head tulemust saada.

"Ja teine muutus on ikkagi president Trumpi enda suhtumises ja käitumises. Ta küll väliselt jätab mulje, et tal on Venemaa presidendiga head suhted ja üritab teda nii-öelda ka meelitada veidi kummalisel moel. Aga tegelikult on surve Venemaale kasvanud ja tõenäoliselt on ka Venemaa president aru saanud, et aega manipuleerida ilma mingisugust reaalset lahendust pakkumata ei ole enam. Protsessi dünaamika on nüüdseks muutunud, aga tulemuseni on siiski veel väga-väga pikk tee minna."

Saksa sõnul mõjutab kogu protsessi väga palju ka see, mis olukord on rindel.

"Kui Vene vägedel oleks jõudu tungida peale ja haarata uusi territooriume, oleks olukord kindlasti nende jaoks palju soodsam. Kui nad ei suuda edasi tungida, kui nende kaotused on kõrged, siis on olukord teine, mis sunnib neid kasvõi ajutist lahendust leidma või pausi tegema."

Saks eeldas, et Vene armee paneb lähiajal kõik mängu ja üritab rindel edu saavutada.

"Hetkel me seda ei näe, aga see võimalus järgnevatel päevadel on olemas ja see määrab palju ära. Kui Ukraina kaitse peab, siis Venemaal ei ole mõtet väga palju aega venitada."

Saks lisas, et tema jutte Venemaa väga suurtest reservidest väga ei usu, sest miks pole siis Venemaa neid siiani kasutanud.

Ta tõi ka välja, et kuna Venemaa on sihilikult rünnanud Ukraina elurajoone, siis on tsiviilohvrite suur arv põhjustanud USA presidendi vihapursked ja on näha, et Venemaa üritab olla mõnevõrra veidi tagasihoidlikum.

"Aga õhurünnakute oht jääb lähematel päevadel väga kõrgeks, sest Venemaa üritab meedias näidata, et tema sõjaline üleolek Ukrainast on totaalne. Õhurünnakute korraldamine on üks viis, kuidas meediapilti enda kasuks manipuleerida."

Saks nentis, et Putinil ei ole väga palju valikuid enam. Valikuid oleks, kui Vene armee suudaks iga päev kümnete kilomeetrite kaupa edasi liikuda.

"Kuna ta seda ei suuda, siis praegu on tal valida kahe võimaluse vahel. Üks on jätkata senist sõjategevust, saada need kaotused ja võtta vastu sanktsioonide tugevnemine. Alternatiiv on see, et katsuda kaubelda välja võimalikult hea positsioon vaherahu näol. Ja kuigi ta kõneleb lõplikust rahulepingust, siis loota, et kahe-kolme aasta pärast on võibolla olukord muutunud ja ta saab uue võimaluse selleks, et saavutada kontroll Ukraina üle. Need on kaks võimalust, mis tal suures plaanis laual on," sõnas Rainer Saks.