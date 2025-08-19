Braže Ukraina kõnelustest: tunnistage okupeeritud alade de facto kontrolli

Läti välisminister Baiba Braže kommenteeris raadiosaates "Hommikupanoraam" Ukraina püüdlusi sõlmida Venemaaga rahu. Braže tõi välja, et Ukraina võiks mõne Venemaa nõudmise osas järeleandmisi teha, kuid rõhutas, et Ukraina territooriumit puudutav küsimus on ainuüksi riigi enda asi.

Läti välisminister Baiba Braže kommenteeris Ukraina-Venemaa rahukõnelusi enne USA presidendi Donald Trumpi kohtumist Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning sõnas, et Ukraina saab rahu saavutada, kui loobub okupeeritud Krimmist ja liitub NATO-ga.

"Mingil hetkel tunnistage okupeeritud alade de facto kontrolli. Võib-olla on see lahendus," lisas Braže.

Braže rõhutas, et rahvusvaheliselt ei tunnustata, et okupeeritud aladest saab järsku Venemaa ning keegi ei sunni Ukrainat territooriumidest loobuma. Välisminister tõi aga välja, et oma riigi territooriumi üle saab üksnes Ukraina ise otsustada, kusjuures see on siseriiklikult väga keeruline küsimus.

Braže rõhutas, et liitlased jätkavad Ukraina territoriaalse terviklikkuse kaitsmist.

Ta meenutas ka tehtud arvutusi – Venemaal kuluks Donbassi okupeerimiseks veel umbes neli aastat, seega pole selle piirkonna jagamisest rääkimine üldse vastuvõetav, sest Venemaa pole seda isegi okupeerinud.

Rääkides Ukraina võimalikust liitumisest NATO-ga, juhtis Braže tähelepanu sellele, et ettepanekul ei ole praegu NATO liikmesriikide üksmeelset toetust, seega pole seda asjakohane arutada.

Euroopa Parlamendi liige Rihards Kols väljendas Läti Raadiole antud intervjuus skepsist Trumpi rahupüüdluste suhtes. Ta ütles, et Trump ei ole Putinile seadnud mingeid tingimusi selle kohta, mis juhtub, kui ta Zelenskiga peetavatel kõnelustel ei osale. Putin on varem öelnud, et peab Zelenskit ebaseaduslikuks presidendiks ja seetõttu ei kohtu temaga, seega pole selge, miks Putin nüüd nõustub Zelenskiga kohtuma ja rahust rääkima.

Kolsi sõnul toimivad Trumpi juhitud läbirääkimised praegu Venemaa kasuks. Ta tõi ka välja, et Venemaa unistus on venitada rahuläbirääkimisi määramata ajaks, mille jooksul agressorriik jätkab rünnakuid.

USA president Donald Trump ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtusid esmaspäeval Washingtonis. Järgmine samm eeldatavasti on Putini, Zelenski ja Trumpi kolmepoolne kohtumine.