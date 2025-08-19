Putin tegi ettepaneku korraldada järgmised kõnelused Zelenskiga Venemaal

USA presidendi Donald Trumpiga peetud esmaspäevases telefonikõnes andis Vladimir Putin lühidalt mõista, et on valmis korraldama järgmise kohtumise Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga Venemaal. Kohtumisest võtaksid osa ainult Putin ja Zelenski.

Telefonikõne toimus ajal, mil Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja teised Euroopa juhid olid Valgesse Majja kohtumisele kogunenud. Kõne ajal pakkus Putin välja võimaluse korraldada kohtumine Zelenskiga Venemaal, millele Ukraina president eitavalt vastas. Kreml on Kiievi andmetel üritanud Zelenskit mitu korda mõrvata.

USA presidendi administratsiooni kõrge ametnik ütles POLITICO-le, et Putin oli Trumpile avaldanud soovi Zelenskiga kahepoolselt kohtuda.

Pärast esmaspäeval Washingtonis toimunud kohtumisi Euroopa juhtide ja Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron ringhäälingule LCI, et tippkohtumine Zelenski ja Putini vahel peab toimuma neutraalses riigis.

"Võib-olla Šveitsis, mina olen Genfi poolt," ütles Macron.

Oma intervjuus ei hoidnud Macron Venemaa kavatsuste osas sõnu tagasi. Ta kirjeldas Moskvat otsese ohuna Euroopale.

"Venemaa on kiskja, koletis meie ukse ees," ütles Macron. "Ma ei ütle, et Prantsusmaad homme rünnatakse, aga see on kindlasti oht eurooplastele. Me ei tohi olla naiivsed."

Küsimusele, kas Zelenski on sunnitud Venemaale territooriumi loovutama, vastas Macron, et see on Ukraina otsustada.

Šveitsi välisminister Ignazio Cassis ütles, et tema riik on selliseks kohtumiseks valmis ja selgitas, et Putinit, kelle suhtes on alates 2023. aastast välja antud rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) vahistamismäärus Venemaa täiemahulise sissetungi ajal toime pandud sõjakuritegude eest Ukrainas, ei arreteerita, kui ta tuleb riiki rahukonverentsile.

USA administratsiooni kõrge ametnik pakkus aga välja, et Ungari võiks olla võõrustajariik, kirjutas Reuters.

Ungari peaminister Viktor Orban on olnud nii USA president Donald Trumpi kui ka Venemaa lähedane liitlane.

Orbani valitsus on pikka aega vastu seisnud EL-i sõjalisele abile Kiievile, väites, et see pikendab sõda. Samuti on ta kritiseerinud Venemaa-vastaseid sanktsioone, nimetades neid nii ebaefektiivseteks kui ka Euroopale majanduslikult hävitavateks.

Venemaa ametnikud alandasid teisipäeval aga ootusi, et Putini ja Zelenski vaheline kohtumine on silmapiiril.