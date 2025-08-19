Eksperdid: Ukraina sõjas läbirääkijad üritavad Trumpi tuju kõrgel hoida

Kõnelused Ukraina sõja ümber keskenduvad tegelikult sellele, kuidas USA presidendi tuju kõrgel hoida, ütlevad eksperdid. Selle nimel pingutab nii Lääs kui Vladimir Putin. Viimane on ainuke, kellel rahu saavutamise vastu huvi puutub, ütlevad eksperdid.

Politoloog Karmo Tüür võrdleb praegusi kohtumisi köieveoga. Ühel pool on Putin, teisel pool Euroopa. Mõlemad üritavad Donald Trumpi viha tõmmata, kas Ukraina või Venemaa peale. Kuid lääs lähtub põhimõttest, et sõda on patiseisus ja lahendus on mingi rahusarnane toode. Putin nii ei arva.

"Venemaa pool, Vladimir Putini pool või siis selle konflikti juurpõhjus on Vladimir Putini peas olev nägemus, et ta suudab kaugemale tungida. Ja läbirääkimised, mis toimuvad, ei muuda ära seda vaimset seisundit Vladimir Putini peas," rääkis Karmo Tüür.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski ütleb, et viimasel poolaastal kehtib mängureegel - kes ütleb Donald Trumpile ei, see on kaotaja. Seetõttu saadab Venemaa signaale, nagu oleks valmis rahuks.

"Mida teeb Putin? Ta toetab Trumpi rajal, mille lõpus justkui paistavad rahuläbirääkimised. Talle on see vajalik, et samal ajal sõda pidada, jätkata agressiooni," sõnas Gretski.