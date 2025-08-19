X!

Eksperdid: Ukraina sõjas läbirääkijad üritavad Trumpi tuju kõrgel hoida

Eesti
Karmo Tüür
Karmo Tüür
Eesti

Kõnelused Ukraina sõja ümber keskenduvad tegelikult sellele, kuidas USA presidendi tuju kõrgel hoida, ütlevad eksperdid. Selle nimel pingutab nii Lääs kui Vladimir Putin. Viimane on ainuke, kellel rahu saavutamise vastu huvi puutub, ütlevad eksperdid.

Politoloog Karmo Tüür võrdleb praegusi kohtumisi köieveoga. Ühel pool on Putin, teisel pool Euroopa. Mõlemad üritavad Donald Trumpi viha tõmmata, kas Ukraina või Venemaa peale. Kuid lääs lähtub põhimõttest, et sõda on patiseisus ja lahendus on mingi rahusarnane toode. Putin nii ei arva.

"Venemaa pool, Vladimir Putini pool või siis selle konflikti juurpõhjus on Vladimir Putini peas olev nägemus, et ta suudab kaugemale tungida. Ja läbirääkimised, mis toimuvad, ei muuda ära seda vaimset seisundit Vladimir Putini peas," rääkis Karmo Tüür.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Igor Gretski ütleb, et viimasel poolaastal kehtib mängureegel - kes ütleb Donald Trumpile ei, see on kaotaja. Seetõttu saadab Venemaa signaale, nagu oleks valmis rahuks.

"Mida teeb Putin? Ta toetab Trumpi rajal, mille lõpus justkui paistavad rahuläbirääkimised. Talle on see vajalik, et samal ajal sõda pidada, jätkata agressiooni," sõnas Gretski.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus dokumentaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:15

Põhja-Tallinna Putukaväila osadel atraktsioonidel pole endiselt kasutusluba

21:09

Eksperdid: Ukraina sõjas läbirääkijad üritavad Trumpi tuju kõrgel hoida

20:56

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad Uuendatud

20:50

Avalikelt spordiväljakutelt leiab üle 330 pallikasti

20:36

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad iseseisvuse taastamist

20:36

Netanyahu süüdistas Macroni juudiviha õhutamises

20:10

Bild: Werder eelistab postide vahele palgata Heina

19:35

Linnavalitsus nimetas ametisse Kesklinna ja Pirita linnaosavanemad

19:32

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04:51

Trump ja Zelenski leppisid kokku USA ja Euroopa julgeolekugarantiides Uuendatud

18.08

Venemaa bensiinihinnad tõusid rekordiliselt kõrgele

08:48

Rainer Saks: Putinil ei ole palju valikuid enam

18.08

Norra kroonprintsessi poeg sai süüdistuse neljas vägistamises

14:47

Ansip: Reformierakonna madala toetuse taga on Ratase ja Kallase otsused Uuendatud

20:56

Trump: Ukraina saab tagasi oma elu ja juurde palju maad Uuendatud

07:21

Zelenski kinnitas valmisolekut Putiniga territooriumide üle arutada

15:38

Braže Ukraina kõnelustest: tunnistage okupeeritud alade de facto kontrolli

14:15

Pensioniiga tõuseb 2027. aastal 65 aasta ja ühe kuuni

18.08

Harku järve äärsete kinnistute omanikud saavad tihti keskkonnaametilt trahvi

ilmateade

loe: sport

20:50

Avalikelt spordiväljakutelt leiab üle 330 pallikasti

20:10

Bild: Werder eelistab postide vahele palgata Heina

19:32

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

loe: kultuur

16:12

ETV eetris tele-esilinastub Riho Västriku portreefilm vendadest Urbidest

14:28

Galerii: presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis viiuldaja Hans Christian Aavik

13:28

Vabaduse päevik #3: Merle Karusoo" lavastus "Kes ma olen?" tekitas külmavärinaid

12:43

Göteborgis avatakse Eesti kunstniku Madlen Hirtentreu näitus

loe: eeter

20:36

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad iseseisvuse taastamist

10:49

"Pealtnägija" toimetaja Merilin Pärli: isiklik elu tuleb ära unustada

10:01

Psühholoog: vestlusrobot võib panna liigselt selle soovitusi uskuma

08:12

Ollie: parimad asjad mu elus on juhtunud kogemata

Raadiouudised

18:55

Päevakaja (19.08.2025 18:00:00)

18:45

Haridusjuht: Kohtla-Järve koolide kohta levitatakse ühismeedias väärteavet

17:50

Mustiveres valmis Viljandimaa loomade uus varjupaik

17:50

Tahtekoalitsioon arutas Ukraina julgeolekutagatisi

15:30

Soomaa loomapidajad: hunte peab senisest rohkem küttima

15:25

Sauga-Pärnu neljarajaline teelõik avati liiklusele

15:25

Tartu Sõpruse sild vajab leitud kahjustuste tõttu lisatöid

15:25

Raadiouudised (19.08.2025 15:00:00)

12:30

Stubb rõhutas Washingtonis Ukraina julgeolekutagatiste tähtsust

12:25

Kolmapäeval sajab paiguti hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo