Põhja-Tallinna Putukaväila osadel atraktsioonidel pole endiselt kasutusluba

Põhja-Tallinnas paiknev Putukaväil pole veel ametlikult avatud, mänguväljakud ja tualetid on suletud, ent elanikud on ala juba kasutama hakanud. Avamist takistab kasutusloa puudumine, mistõttu on enamik nn atraktsioone endiselt suletud.

Putukaväil on näiliselt valmis olnud juba ligi kuu aega ning Põhja-Tallinna elanikud on selle ka omaks võtnud. Seal käiakse jalutamas ja pingil mõnulemas, aga käiakse ka napsutamas. Samal ajal on mängu- ja spordiväljakute ümber piirdeaiad, tualettruumid on suletud ja prügikaste kasutada ei saa. Põhjus on lihtne - kasutusluba väilal veel pole.

"Inimeste pahameel on täiesti arusaadav, sest tundub, et juba nädalaid on justkui objekt valmis, et milleks siis kõik need aiad, aga praegu on nii. Eesmärk on ikkagi kõigi jaoks turvaline park, et midagi ei juhtuks nendel mänguväljakutel," sõnas Põhja-Tallinna linnaosavanem Külli Tammur (Eesti 200).

Sotsiaalmeedias levivad aga fotod puruks rebitud piirdeaedadest ja üleajavatest prügikastidest. Külli Tammur nendib probleemi, kuid kasutusloa saamiseni peab heakorra eest tema hinnangul vastutama ehitaja, kelleks on Tallinna Teede aktsiaselts. Ettevõtte juht ütles, et periooditi käiaksegi korda tagamas, kuid kindlat hooldusgraafikut nendega kokku pole lepitud.

"See on väga kurb olukord. Sellist konkreetset korda kokku lepitud ei ole ja kuna ehitaja ei ole seal igapäevaselt paigal, ehitustööd on lõpetatud. Küllap seda tuleb siis lihtsalt veel tihedamini jälgida," lausus Tallinna Teede AS ehitusjuht Marek Rand.

"Ehitajaga peame ikkagi läbirääkimisi, et ta peab tegema siin igapäevase hoolduse, nii nagu kõikides ülejäänud linnaosa prügikastides on. Selline pahanduste tagantjärele likvideerimine ja korra nädalas suurema sodi ära korjamine ei ole praegu lahendus," sõnas Tammur.

Endine Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap (Keskerakond) niisugust vastutuse enda pealt eemale veeretamise taktikat heaks ei kiida, kuna lõpuks on ikkagi linn see, kelle õlul turvalisus on. Oma ametiajal palkas linn kasutusluba ootavatesse parkidesse turvameeskonna.

"Alati on lihtsam öelda, et keegi teine vastutab ja teoreetiliselt paberi peal see tõepoolest nii on, et ehitaja vastutab kuni objekti üle andmiseni, aga küsimus on, mida me linnaosas soovime saada. Kas me soovime seda, et juba täna seal lõhutakse või on eesmärk see, et hoiame juba praegu korda? Kui tuues näited Vana-Kalamaja tänavast, siis linnaosa tegi koostööd nii munitsipaalpolitseiga, politseiga, mobiilsete noorsootöötajatega, ka lastekaitsega, et juba ennetavalt rakendada ühesuguseid meetmeid, et ei tekiks selliseid noorte, aga ka alkoholi tarbivate inimeste kogunemiskohti," ütles Pihlap.

Kasutusloa peaks Putukaväil saama suve lõpuks.