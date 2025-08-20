X!

Iisraeli kaitseminister kiitis heaks Gaza linna vallutamise plaani

Välismaa
Iisraeli kaitseminister Israel Katz.
Iisraeli kaitseminister Israel Katz. Autor/allikas: AP Photo/Mark Schiefelbein/Scanpix
Välismaa

Iisraeli kaitseminiser Israel Katz kiitis heaks sõjaväe plaani Gaza linna vallutamiseks ja andis loa kutsuda selleks teenistusse umbes 60 000 reservväelast, kinnitas ministeerium kolmapäeval.

Katzi samm suurendab survet Hamasile, samal ajal kui vahendajad ootavad Iisraelilt ametlikku vastust ligi kaks aastat kestnud sõja järjekordsele relvarahuettepanekule.

Vahendaja Katar oli väljendanud viimase ettepaneku suhtes ettevaatlikku optimismi, kuid üks Iisraeli kõrge ametnik ütles, et valitsus jääb kindlaks nõudmisele vabastada igasuguse kokkuleppe puhul kõik pantvangid.

Hamasilt heakskiidu saanud raamistik teeb ettepaneku esialgseks 60-päevaseks relvarahuks, pantvangide järkjärguliseks vabastamiseks, mõnede Palestiina vangide vabastamiseks ja säteteks, mis lubavad abi sisenemise Gazasse.

Iisrael ja Hamas on pidanud sõja vältel aeg-ajalt kaudseid läbirääkimisi, mille tulemuseks on olnud kaks lühikest relvarahu. Nende käigus vabastati Iisraeli pantvange Palestiina vangide vastu.

Viimane relvarahuettepanek tehti pärast seda, kui Iisraeli julgeolekukabinet kiitis heaks Gaza linna vallutamise plaani, ehkki kardetakse, et see süvendab niigi katastroofilist humanitaarkriisi.

Korduvaid kõnelusvoore on vahendanud Katar ja Egiptus USA toel.

Katari teatel oli viimane ettepanek peaaegu identne Iisraelilt nõusoleku saanud varasema versiooniga. Egiptus teatas esmaspäeval, et pall on nüüd Iisraeli väljakupoolel.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ei ole veel plaani avalikult kommenteerinud, kuid ta ütles eelmisel nädalal, et riik aktsepteerib kokkulepet, mille kohaselt vabastatakse kõik pantvangid korraga ja vastavalt Iisraeli tingimustele sõja lõpetamiseks.

Hamasi kõrge ametnik Mahmoud Mardawi ütles sotsiaalmeedias, et tema rühmitus on "teinud kokkuleppe saavutamise võimalusele ukse pärani lahti ja nüüd on küsimus, kas Netanyahu paneb selle taas kinni, nagu ta on seda varem teinud".

Gaza tsiviilkaitseameti teatel sai teisipäeval Iisraeli rünnakutes kogu territooriumil surma 48 inimest.

Tsiviilkaitse pressiesindaja Mahmud Bassal ütles AFP-le, et Gaza linna Zeitouni ja Sabra linnaosa pommitatakse hooti ning olukord ohtlik ja väljakannatamatu. 

Iisraeli sõjavägi keeldus vägede liikumist kommenteerimast, öeldes vaid, et nad tegutsevad Hamasi sõjalise võimekuse lammutamiseks ja rakendavad võimalikke meetmeid tsiviilkahjude vähendamiseks.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

