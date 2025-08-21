USA säilitab EL-i autotööstusele 27,5-protsendise tollimaksu

USA presidendi Donald Trumpi valitsus vähendab Euroopa Liidu autotööstusele kehtestatud tollimakse 15 protsendini, kui EL esitab vajaliku seadusandliku ettepaneku mitmete USA mere- ja põllumajandustoodete, sealhulgas pähklite, piimatoodete, värskete ja töödeldud puu- ja köögiviljade tollide vähendamiseks, vahendas väljaanne The Wall Street Journal ametnike ühisavaldust.

Üksikasjad on edasiarendus kaubandusleppest, mille USA ja EL eelmisel kuul esmakordselt välja kuulutasid.

EL-i ametnikud on öelnud, et juulis sõlmitud kokkulepe on nende parim võimalik variant, arvestades Trumpi administratsiooni otsustavust kehtestada kaubanduspartneritele kõrgeid tollimakse.

EL aga lootis, et USA tegutseb kiiremini autotööstuse tollimaksude vähendamiseks, mis on Saksamaa ja mitme teise Euroopa riigi jaoks peamine ekspordi allikas.

Avalduse kohaselt rakendab USA 15-protsendilise tollimaksu peaaegu kõigile USA-sse suunduvatele Euroopa kaupadele. Maksust vabastatud toodete hulka kuuluvad USA-s kättesaamatud loodusvarad, nagu kork, samuti lennukid ja lennukiosad ning geneerilised ravimid ja nende valmistamiseks kasutatavad kemikaalid. Nendele toodetele kohaldatakse määrasid, mis eelnesid Trumpi hiljutistele maksumuudatusele ehk need on madalamad kui 15-protsendiline baastollimaks.

EL ja USA leppisid avalduse kohaselt kokku, et kaalutakse ka teisi tööstusharusid, millele võidakse kohaldada madalamaid kui 15-protsendilisi makse.

Euroopa alkohoolsetele toodetele kohaldatakse 15-protsendilised tollid, mis on hoop mandri piiritusetehastele ja veinitootjatele, hoolimata EL-i pingutustest erandi saamiseks.

USA tollimaksud terasele, alumiiniumile ja nendest valmistatud toodetele jäävad 50 protsendi juurde, kuigi mõlemad pooled kaaluvad võimalust teha koostööd meetmete osas, mis võiksid tolle vähendada või lubada teatud koguses tooteid USA-sse maksuvabalt sisse tuua.

EL on Ameerika suurim kaubanduspartner, kui arvestada kõiki 27 liikmesriiki, kellel on ühine kaubanduspoliitika ja on USA peamine välisinvesteeringute allikas. Mõlemad pooled vahetavad iga päev miljardite dollarite väärtuses kaupu ja teenuseid.

USA on viimastel kuudel teatanud poliitilistest kokkulepetest mitme kaubanduspartneriga, sealhulgas Jaapani, Lõuna-Korea ja Indoneesiaga. USA ei ole aga veel avaldanud ametlikke andmeid, milles oleks üksikasjalikult kirjeldatud lepingute sisu, mis tekitab paljudele ettevõtetele ja poliitikakujundajatele ebakindlust.