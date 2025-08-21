X!

Tartu Kroonuaia tänava uus lahendus tekitab ratturites segadust

Jalgrattur Tartu kesklinnas
Jalgrattur Tartu kesklinnas Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Tartus hiljuti valminud Kroonuaia tänava uus lahendus tekitab jalgratturite seas teekattemärgistuse tõttu segadust. Kuna inimesed on uut lahendust mõistnud erinevalt, plaanib Tartu linn tänavale muudatust.

Värskelt valminud remont Kroonuaia tänaval tõi jalakäijatele tänavale ruumi juurde. Samuti lisati tänavale haljastust ja ülekäiguradu, kuid jalgrattaga sõitjate jaoks on tänaval sõites ka murekohti.

Emajõe poolt Kroonuaia tänavale sõites lõppeb märgistusega rattatee ära. Edasi peab rattur otsustama, kas sõita kõnniteel või minna sõiduteele, kus teekattemärgistus tekitab liiklejates segadust.

"Kohati paistab nagu oleks rattarajad, aga tegelikult ametlikult pole tegemist rattaradadega ja kuna linnas mujal on sarnaseid rattaradasid, siis kasutatakse neid ka ratturite poolt sarnasel viisil, aga vastassuunas teoreetiliselt ei tohiks sõita. See ei ole kõigile liiklejarühmadele arusaadav. Olgu selleks rattaga liikleja, jalakäija, autoga liiklejad. Pole täpselt aru saada, kuhu see rattur minema peab," lausus Tartu rattaliiklejate seltsi esindaja Jürgen Karvak.

Tartu rattaliiklejate seltsi sõnul tekib praegu küsimus, miks oli tänava jõepoolsele osale üldse märgistusega rattaraja juppi vaja, kui see kogu tänavale ei mahtunud. Mõne liikleja jaoks on see tekitanud ka ohtliku olukorra.

"Muidu olen pidev sõitja, aga selle uue lahendusega nüüd esimest korda pärast suvist vaheaega - just oleksin peaaegu kukkunud, sest silmanurgast ei märganud, et tegelikult rattatee kulgeb natuke kõrgemal ja seal on vahepeal äärekivi," lausus jalgrattur Maarika.

Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul ei olegi Kroonuaia tänavale rattateid planeeritud, välja arvatud Emajõe poolsesse otsa, kus Kroonuaia tänav ristub rattateede tugivõrgustiku tänavaga. Mõlemas suunas rattateedel sõitmiseks tuleb oodata paralleelselelt kulgevale Laiale tänavale planeeritud rattaradu. Kroonuaia tänaval pärisuunas rattaga sõitmine Tamme sõnul probleem ei ole, kuid vastassuunas sõitmine küll.

"Kuna inimesed on seda lahendust mõistnud erinevalt, siis tõenäoliselt peame siin mingi muudatuse tegema, kas liiklusmärkide näol või kuidagi teistmoodi," sõnas Tartu abilinnapea Raimond Tamm.

"Meie rattaliiklejate seltsi ettepanek olekski see, et sõidurada nihutada natuke Supilinna poole ja tekitada vastassuunas rattarada, kus võib sõita rattaga ja pärisuunas võiks sõita koos autodega, sest see on 30 kilomeetrit tunnis tänav ja kui on kõigile arusaadav, et ratturid on sinna oodatud, siis see on täiesti okei," sõnas Karvak.

Raimond Tamme sõnul kaalub linn sellise lahenduse ohutust.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

